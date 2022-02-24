Загальна евакуація: мешканців Луганщини закликають негайно залишити регіон

Евакуацію організовано на залізничних вокзалах області

Через оголошення війни та вторгнення російських військ в Україну в Луганській області оголошено загальну евакуацію мешканців.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук оголосив у четвер, 24 лютого, вранці голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

"Сьогодні, 24 лютого 2022 року, оголошено загальну евакуацію жителів Луганської області о 05:50. Рекомендуємо жителям Луганської області негайно покинути межі області", — йдеться у повідомленні.

Він рекомендував власникам автотранспорту використовувати свої можливості та слідувати у напрямку міста Дніпро.

"Для тих, хто не має можливості евакуюватися самостійно – організовано евакуацію із залізничних станцій: Лисичанськ, Рубіжне, Сватове. Місце збору на зазначених залізничних вокзалах", — написав чиновник.

Гайдай також закликав під час евакуації зберігати спокій та прислухатися до інструкцій представників органів влади, Національної поліції та ДСНС.

Як повідомлялося, в Україні з 24 лютого після нападу Росії запроваджено військовий стан.

По українській території з боку РФ було завдано артилерійських та ракетних ударів по українській території.

Окрім цього російські війська перейшли кордон і увійшли на українську територію. Очевидці у соцмережах та телефонному режимі повідомляють про бої у Харкові, вибухи у передмісті Києва, у Бердянську. Надходять повідомлення про вибухи у Херсоні, Миколаєві та Краматорську.