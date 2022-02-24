Всеобщая эвакуация: жителей Луганщины призывают немедленно покинуть регион
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Эвакуация организована на железнодорожных вокзалах области
Из-за объявления войны и вторжения российских войск в Украину в Луганской области объявлена общая эвакуация жителей.
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук объявил в четверг, 24 февраля, утром глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.
"Сегодня, 24 февраля 2022 года, объявлена общая эвакуация жителей Луганской области в 05:50. Рекомендуем жителям Луганской области немедленно покинуть пределы области", — говорится в сообщении.
Он рекомендовал владельцам автотранспорта использовать свои возможности и следовать в направлении города Днепр.
"Не имеющим возможности эвакуироваться самостоятельно – организована эвакуация с железнодорожных станций: Лисичанск, Рубежное, Сватово. Место сбора на указанных железнодорожных вокзалах", — написал чиновник.
Гайдай также призвал во время эвакуации сохранять спокойствие и прислушиваться к инструкциям представителей органов власти, Национальной полиции и ГСЧС.
Как сообщалось, в Украине с 24 февраля после нападения России введено военное положение.
По украинской территории со стороны РФ были нанесены артиллерийские и ракетные удары по украинской территории.
Кроме этого российские войска перешли границу и вошли на украинскую территорию. Очевидцы в соцсетях и телефонном режиме сообщают о боях в Харькове, взрывах в пригородах Киева, в Бердянске. Поступают сообщения о взрывах в Херсоне, Николаеве и Краматорске.
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