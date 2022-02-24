Укр

Украина в огне: в сети публикуют первые видео взрывов

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Скрины из видео взрывов Новость обновлена 24 февраля 2022, 06:09
Скрины из видео взрывов

Взрывы слышны во многих городах Украины

Утро четверга, 24 февраля, стало недобрым для жителей Украины, — президент РФ Владимир Путин решил ввести войска на Донбасс, после чего по многим городам стали греметь взрывы.

Собрали видео нескольких из них.

Едва ли не больше всего пострадал Харьков, там слышали много разных прилетов:

Взрывы в Харькове

Также обстреляли Мариуполь:

Взрывы в Мариуполе

Слышали взрывы и в Одессе:

Взрывы в Одессе

А также в Днепре:

Взрывы в Днепре

Кроме того, в сети пишут, будто бы также взрывается что-то под Днепром, Краматорском, Новой Каховкой и в других городах.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко пишет, что ракеты бьют по центрам военного Управления, аэродромам, военным складам.

Теги:
#Киев #Одесса #Взрывы
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