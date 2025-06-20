Леся Никитюк впервые стала мамой: кого родила и кто счастливый отец (фото)

Телеведущая поделилась трогательными кадрами с выписки из роддома

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк только пару дней назад объявила о своей беременности, показав фотосессию для украинского глянца. Теперь же, спустя три дня 37-летняя телезвезда поделилась трогательными фото с выписки из роддома, и сообщила, что у нее родился сын.

На фотографиях можно увидеть счастливую Лесю, которую с огромным букетом встречает из роддома ее возлюбленный — военный Дмитрий Бабчук. Пара обручилась в январе 2025 года, о чем телезвезда также сообщила своим поклонникам в соцсети.

Также на снимках можно увидеть, как трепетно Никитюк держит на руках своего первенца. Она зачарованно смотрит на ребенка и легонько улыбается. Для выписки из роддома телеведущая и актриса выбрала стильный клетчатый костюм свободного кроя, а волосы собрала в небрежный пучок.

Судя по фото, молодую маму с ребенком у роддома встречал только ее возлюбленный. Он сам отвез телеведущую с малышом домой.

Что известно о личной жизни Никитюк?

Леся Никитюк всегда держала в тайне свою личную жизнь. Однако осенью 2024 года подтвердила наличие у нее отношений. Избранников телеведущей оказался военный Дмитрий Бабчук, который на несколько лет младше нее.

В январе 2025 года Леся похвасталась фанатам, что Дмитрий сделал ей предложение и показала фото с обручальным кольцом.

Теперь же в июне 2025 года телезвезда сначала показала беременную фотосессию в журнале, а спустя три дня опубликовала уже фото выписки из роддома.

К слову, накануне были слухи, что Леся Никитюк родила мальчика еще 15 июня. А потом по-тихому без камер и фото выписалась из роддома, где ее встречал возлюбленный и отец ребенка Дмитрий Бабчук.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об избраннике Леси Никитюк, который сделал ей предложение. Он защищает Украину от оккупантов.