Леся Никитюк впервые стала мамой: кого родила и кто счастливый отец (фото)
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Телеведущая поделилась трогательными кадрами с выписки из роддома
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк только пару дней назад объявила о своей беременности, показав фотосессию для украинского глянца. Теперь же, спустя три дня 37-летняя телезвезда поделилась трогательными фото с выписки из роддома, и сообщила, что у нее родился сын.
На фотографиях можно увидеть счастливую Лесю, которую с огромным букетом встречает из роддома ее возлюбленный — военный Дмитрий Бабчук. Пара обручилась в январе 2025 года, о чем телезвезда также сообщила своим поклонникам в соцсети.
Также на снимках можно увидеть, как трепетно Никитюк держит на руках своего первенца. Она зачарованно смотрит на ребенка и легонько улыбается. Для выписки из роддома телеведущая и актриса выбрала стильный клетчатый костюм свободного кроя, а волосы собрала в небрежный пучок.
Судя по фото, молодую маму с ребенком у роддома встречал только ее возлюбленный. Он сам отвез телеведущую с малышом домой.
Что известно о личной жизни Никитюк?
Леся Никитюк всегда держала в тайне свою личную жизнь. Однако осенью 2024 года подтвердила наличие у нее отношений. Избранников телеведущей оказался военный Дмитрий Бабчук, который на несколько лет младше нее.
В январе 2025 года Леся похвасталась фанатам, что Дмитрий сделал ей предложение и показала фото с обручальным кольцом.
Теперь же в июне 2025 года телезвезда сначала показала беременную фотосессию в журнале, а спустя три дня опубликовала уже фото выписки из роддома.
К слову, накануне были слухи, что Леся Никитюк родила мальчика еще 15 июня. А потом по-тихому без камер и фото выписалась из роддома, где ее встречал возлюбленный и отец ребенка Дмитрий Бабчук.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об избраннике Леси Никитюк, который сделал ей предложение. Он защищает Украину от оккупантов.