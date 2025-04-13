"Верба бьет, а Россия убивает": Леся Никитюк, Катя Осадчая и другие звезды эмоционально отреагировали на трагедию в Сумах

Россияне ударили по центру города в церковный праздник, убив более 30 мирных людей

Сегодня, 13 апреля, россияне совершили баллистическую ракетную атаку по Сумам, который вместе со всей страной встречал светлый праздник Вербное воскресенье. После циничного удара оккупантов, который пришелся на самый центр города, погибло более 30 человек.

Звезды украинского шоу-бизнеса отозвались на трагедию в соцсетях. Они поделились словами соболезнования семьям погибших и распространили кадры с жертвами трагедии, чтобы их увидел весь мир, который, к сожалению, полностью не понимает всю циничность России и ее диктатора Путина.

Ольга Сумская

"Вербное воскресенье в Сумах… Более 20 погибших и около сотни раненых… Горе, страшное горе… Разорванные и сожженные человеческие тела!!! Просто АД на земле… Нелюди, людоеды! Уничтожение украинцев продолжается… А весь мир наблюдает… Сумчане, дорогие люди! Глубокие соболезнования семьям пострадавших", – написала актриса в Инстаграме.

Екатерина Тишкевич

"Господи, когда уж ты прольешь свою Милость на Украину? Когда палачи начнут проживать свою бесконечную карму убийц? Когда справедливый мир придет в нашу Украину? На Земле это время ожидания чувствуется так медленно, что нет сил дышать", — написала актриса.

Екатерина Осадчая

"Боже, Вербное воскресенье, пишут о прилете в центр, люди шли святить вербу… Сумы! Ехала на съемки под тревогу. И эта рулетка, в которой мы живем каждый день. Невозможно к ней привыкнуть…", – отметила ведущая.

Лилия Ребрик

"Не до фото с ивой. Не до фото с улыбками. Не до предчувствий света от светлой Пасхи, что уже через неделю. Не до фото с приходящей наконец весной. Не до фото, не до улыбок, не до света. 21 человек в мгновение ока. Сумы. Еще не отболел Кривой Рог. Запорожье. Харьков. Ежедневно болят все изуродованные украинские города. Все потерянные души. Сотни. Тысячи. Сотни тысяч", – высказалась телеведущая.

Анатолий Анатолич

"У каждого из россиян под броником иконка. А х***о сегодня стоял в церкви. Они идут на нас под флагами православия. И тот кто запускал и скандал сегодня по Сумам получил сообщение в вайбер от мамы с фото какой ивы. А потом нажал на кнопку. А где в этом Бог?", — возмущается ведущий.

"Мы русские. С нами Диявол"

Леся Никитюк

"Сумы. За что? Нет смысла ставить эти вопросы. Просто убивают людей и все…", — отметила телеведущая в Инстаграме.

Наталья Могилевская

"Сумы. Вербное воскресенье, центр города, люди, дети… Мои искренние соболезнования родным погибших и пострадавшим", — написала певица.

Артем Гусев

"Верба бьет, а Россия убивает", — кратко описал весь цинизм россиян известный украинский дизайнер и иллюстратор. Гусев выложил изображение "кровавой" ивы на красном фоне, где вместо привычных "котиков" — убийственные вражеские ракеты.

Надя Дорофеева

"Господи, Сумы!… Это все наши люди. Господи, какой ужас", — написала исполнительница. Также Дорофеева поделилась кадрами с места прилета ракеті оккупантов по городу.

Кстати, после ракетного удара по Сумам 13 апреля конотопский мэр Артем Семенихин записал видео, в котором призвал главу Сумской ОВА Владимира Артюха и главу областного СБУ немедленно уйти в отставку.