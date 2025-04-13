"Верба б'є, а Росія вбиває": Леся Нікітюк, Катя Осадча та інші зірки емоційно відреагували на трагедію у Сумах

Росіяни вдарили по центру міста у церковне свято, вбивши більш як 30 мирних людей

Сьогодні, 13 квітня, росіяни здійснили балістичну ракетну атаку по Сумах, яке разом зі всією країною зустрічало світле свято Вербну неділю. Після цинічного удару окупантів, який припав на самий центр міста, загинуло більш як 30 людей.

Зірки українського шоубізнесу відгукнулися на трагедію у соцмережах. Вони поділилися словами співчуття родинам загиблих та розповсюдили кадри з жертвами трагедії, щоб їх побачив весь світ, який наразі, на жаль, повністю не розуміє всю цинічність Росії та її диктатора Путіна.

Ольга Сумська

"Вербна неділя в Сумах… Більше 20 загиблих і біля сотні поранених… Горе, страшне горе..Розірвані і спалені людські тіла!!! Просто ПЕКЛО на землі…Нелюди, людожери! Знищення українців триває… А весь світ спостерігає… Сумчани, дорогі люди! Глибокі співчуття сімʼям постраждалих", — написала актриса в Інстаграмі.

Катерина Тишкевич

"Господи, коли вже ти проллєш свою Милість на Україну? Коли кати почнуть проживати свою нескінченну карму вбивць? Коли справедливий мир прийде в нашу Україну? На Землі цей час очікування відчувається так повільно, що немає сил дихати", — написала актриса.

Катерина Осадча

"Боже, Вербна неділя, пишуть про приліт в центр, люди йшли святити вербу… Суми! Їхала на зйомки під тривогу. І ця рулетка, в якій ми живемо щодня. Неможливо до неї звикнути…", — зауважила ведуча.

Лілія Ребрик

"Не до фото з вербою. Не до фото з посмішками. Не до передчуттів світла від світлого Великодня, що вже за тиждень. Не до фото з весною, яка нарешті приходить. Не до фото, не до посмішок, не до світла. 21 людина в одну мить. Суми. Ще не відболів Кривий Ріг. Запоріжжя. Харків. Щоденно болять всі понівечені українські міста. Всі загублені душі. Сотні. Тисячі. Сотні тисяч", — висловилась телеведуча.

Анатолій Анатоліч

"У кожного з росіянців під броніком іконка. А х***о сьогодні стояв в церкві. Вони йдуть на нас під прапорами православʼя. І той хто запускав і скандал сьогодні по Сумах отримав повідомлення в вайбер від мами з фото якою верби. А потім натиснув на кнопку. А де в цьому Бог?", — обурюється ведучий у соцмережі.

"Мі рускіє. С намі Диявол"

Леся Нікітюк

"Суми. За що? Немає сенсу ставити ці питання. Просто вбивають людей і все", — зазначила телеведуча в Інстаграмі.

Наталя Могилевська

"Суми. Вербна неділя, центр міста, люди, діти… Мої щирі співчуття рідним загиблих та постраждалим", — написала співачка.

Артем Гусєв

"Верба б'є, а Росія вбиває", — коротко описав весь цинізм росіян відомий український дизайнер та ілюстратор. Гусєв виклав зображення "кривавої" верби на червоному тлі, де замість звичних "котиків" — вбивчі ворожі ракети.

Надя Дорофєєва

"Господи, Суми!… Це все наші люди. Господи, який жах", — написала виконавиця. Також Дорофєєва поділилась кадрами з місця прильоту ракети окупантів по місту.

До речі, після ракетного удару по Сумах 13 квітня, конотопський мер Артем Семеніхін записав відео, в якому закликав голову Сумської ОВА Володимира Артюха та голову обласного СБУ негайно піти у відставку.