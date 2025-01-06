Защищает Украину от оккупантов: что известно об избраннике Леси Никитюк, который сделал ей предложение

Знаменитость похвасталась дорогим кольцом

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк заинтриговала поклонников фотографией с кольцом на безымянном пальце. На нем видно объемный бриллиант. Похоже, избранник телеведущей, военный Дмитрий Бабчук, сделал ей предложение.

"Телеграф" расскажет больше о женихе Леси Никитюк.

Что известно о Дмитрии Бабчуке

Будущий военный появился на свет в 1996 году в Одессе. Он обучался в Запорожском национальном университете. Известно, что дедушка Бабчука служил в морском флоте и парень решил пойти по его стопам. Дмитрию сейчас 28 лет, и он служит в ВСУ в течение 8 лет.

Фото из инстаграма Дмитрия Бабчука

Фото из инстаграма Дмитрия Бабчука

В 2018 году Бабчук проходил службу в 35-й бригаде морской пехоты. Некоторое время он воевал в 73-м отдельном морском центре ССО и подводном противодиверсионном отряде.

Фото из инстаграма Дмитрия Бабчука

Фото из инстаграма Дмитрия Бабчука

В инстаграме за Дмитрием следят 45 тысяч пользователей. Периодически он делится фотографиями с военной службы, но не указывает, в каком подразделении защищает родину от оккупантов.

Фото из инстаграма Дмитрия Бабчука

Фото из инстаграма Дмитрия Бабчука

Весной 2024 года Бабчука показали фотографы Влада и Константин Либеров, когда рассказывали о тренировке боевых водолазов из отряда спецназначения.

"На счету ребят немало успешных операций в тылу врага, а лодку, которую на тренировке мы ласково прозвали "одуванчик" — вся в дырках от вражеских шаров", — отмечали фотографы.

Фото из инстаграма Дмитрия Бабчука

Леся Никитюк впервые показала избранника в октябре 2024 года. Сначала она интриговала фанов фотографиями парня с татуировками, а потом призналась о романе с Дмитрием Бабчуком.

"Без лишних слов, интриг и расследований. Дмитрий Михайлович + Леся Ивановна = сердечко", – писала Леся.

Фото из инстаграма Дмитрия Бабчука

Теперь Дмитрий обнародовал в инстаграме сторис, на которой продемонстрировал бриллиантовое кольцо и обратился к телеведущей: "Леся Никитюк, смотри, что взял тебе, примеришь?". Позже Леся распространила фотографию, на которой примеряла обручальное кольцо. Таким образом, Никитюк намекнула, что выходит замуж: "Здесь и не откажешь".

Фото из инстаграма Леси Никитюк

Фото из инстаграма Дмитрия Бабчука

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как Леся Никитюк "прошлась" по блогерам, одобряющих уклонение от защиты родины. Телеведущая эмоционально выразила свое мнение.