Захищає Україну від окупантів: що відомо про обранця Лесі Нікітюк, який їй освідчився

Знаменитість похизувалась вартісною обручкою

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк заінтригувала прихильників світлиною з каблучкою на безіменному пальці. На ній видніється об'ємний діамант. Схоже, обранець телеведучої, військовий Дмитро Бабчук, освідчився їй.

"Телеграф" розкаже більше про нареченого Лесі Нікітюк.

Що відомо про Дмитра Бабчука

Майбутній військовий з'явився на світ у 1996 році в Одесі. Він навчався у Запорізькому національному університеті. Відомо, що дідусь Бабчука служив у морському флоті, тож хлопець вирішив піти по його стопах. Дмитру зараз 28 років, і він служить у ЗСУ протягом 8 років.

Фото з інстаграму Дмитра Бабчука

Фото з інстаграму Дмитра Бабчука

У 2018 році Бабчук проходив службу у 35-й бригаді морської піхоти. Певний час він воював у 73 окремому морському центрі ССО та підводному протидиверсійному загоні. Дмитро також боровся з окупантами на Донбасі і став кандидатом у майстри спорту з боксу.

Фото з інстаграму Дмитра Бабчука

Фото з інстаграму Дмитра Бабчука

У інстаграмі за Дмитром стежить 45 тисяч користувачів. Періодично він ділиться світлинами з військової служби, але не зазначає, у якому підрозділі захищає батьківщину від окупантів.

Фото з інстаграму Дмитра Бабчука

Фото з інстаграму Дмитра Бабчука

Навесні 2024 року Бабчука показали фотографи Влада і Костянтин Ліберові, коли розповідали про тренування бойових водолазів з загону спецпризначення.

"На рахунку хлопців немало успішних операцій в тилу ворога, а човен, який на тренуванні ми лагідно прозвали "одуванчик" – весь в зароблених дирках від ворожих куль", — зазначали фотографи.

Фото з інстаграму Дмитра Бабчука

Леся Нікітюк уперше показала обранця у жовтні 2024 року. Спершу вона інтригувала фанів світлинами хлопця з татуюваннями, а згодом зізналась про роман з Дмитром Бабчук.

"Без зайвих слів, інтриг і розслідувань. Дмитро Михайлович + Леся Іванівна = сердечко", – писала Леся.

Фото з інстаграму Дмитра Бабчука

Тепер Дмитро оприлюднив в інстаграмі сторіс, на якій продемонстрував діамантову каблучку і звернувся до телеведучої: "Леся Нікітюк, диви, що взяв тобі, приміряєш?". Пізніше Леся поширила світлину, на якій приміряла обручку. Таким чином, Нікітюк натякнула, що виходить заміж: "Тут і не відмовиш".

Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Фото з інстаграму Дмитра Бабчука

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як Леся Нікітюк "пройшлася" по блогерах, котрі схвалюють ухилянство від захисту батьківщини. Телеведуча емоційно висловила свою думку.