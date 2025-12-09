Романи з діджеями, сусідом і чутки про багатого покровителя: що відомо про чоловіків Лесі Нікітюк

Справжнє кохання зірка зустріла у 36 років

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка влітку 2025 року поділилася радісною новиною про народження первістка, нечасто розповідає про подробиці особистого життя. До одруження із теперішнім обранцем зірка мала стосунки, які завершилися на етапі заручин.

Що варто знати

Леся Нікітюк кілька разів була у серйозних стосунках, але справжнє кохання зустріла у 36 років — 28-річного військовослужбовця Дмитра, від якого народила сина

До цього своїх коханих телеведуча не показувала у соцмережах, і навіть не називала їхні імена

Зараз зірка одружена і виховує маленького сина Оскара, який народився влітку 2025-го

Перше кохання Леся зустріла у 17 років — він був діджеєм. У 2024-му році зірка ділилася архівним знімком із цим хлопцем. Телеведуча ділилася, що у молодості у неї були романи з діджеями.

Леся Нікітюк і її перше кохання

Однак вперше про свої стосунки Нікітюк заговорила у 2017-му році. Тоді її коханим був її сусід, який жив "двері в двері". Вони жили три роки поруч один із одним, але жодного разу не зустрічалися, бо Леся в той час постійно була у роз’їздах через зйомки шоу "Орел і решка".

Леся Нікітюк з Регіною Тодоренко під час зйомок "Орла і решка"

Їхні стосунки тривали близько двох років, телеведуча натякала на весілля, однак не називала ім’я коханого і не показувала фото з ним. Відомо лише, що він — бізнесмен. У 2019 стало відомо про розрив цих стосунків. За словами Нікітюк, однією із причин розставання стала постійна увага прихильників і медіа.

У 2020 році телеведуча згадувала про стосунки із чоловіком, на ім'я Роман. За словами Нікітюк, він був "не її типажем", але дуже харизматичним, що і подобалося Лесі. Проте цей роман закінчився розбитим серцем.

Леся Нікітюк

Також блогер-пліткар Богдан Беспалов заявляв, що Леся Нікітюк крутить роман зі звукорежисером з "Нового каналу", і саме завдяки йому побудувала кар'єру на телебаченні. Проте потім цей чоловік втік за кордон. Зірка швидко відреагувала на ці чутки

І хоча зазвичай зірки повністю ігнорують подібні чутки Нікітюк раптом здивувала публікацією у відео на особистій сторінці в соціальній мережі Instagram, в якому розповіла про ці стосунки — вона записала сторіс зі сльозами на очах, які різко змінила посмішка:

"Так, дійсно, я перебувала у стосунках зі звукорежисером, чи то з телевізійним оператором, я точно не знаю. В нього був біполярний розлад. І ввечері я лягала спати зі звукорежисером, а прокидалася з оператором. Так ми троє і жили. Він заради моєї кар’єри переспав з ким тільки можна і не можна. Справжній чоловік. Пропихував мене скрізь, куди тільки міг. Але почалось повномасштабне вторгнення і з першою ранковою сиреною, він втік. Забрав мій гаманець, ікони і авокадо. Не вірте чуткам", — відповідала ведуча

Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

У жовтні 2024-го Леся вперше офіційно показала свого нового обранця — 28-річного військовослужбовця Дмитра Бабчука. У січні 2025-го пара оголосила про заручини — Дмитро освідчився під час відпустки взимку. Вже за пів року Леся повідомила, що вони чекають первістка і вже за кілька днів виклала фото з новонародженим сином.

Леся Нікітюк з коханим чоловіком Дмитром і сином

Леся Нікітюк вагітна

У листопаді 2025-го стало відомо, що пара охрестила сина — хлопчика з ім’ям Оскар Бабчук. Церемонія відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук похрестили сина

