"Роман" з Ектором і одруження в Маріїнському палаці: що відомо про чоловіків Наталії Могилевської

Єдиний шлюб співачки тривав менше року

Попри шалену популярність Наталії Могилевської, її особисте життя завжди було за завісою таємниці. Подробицями своїх стосунків співачка ділилася нечасто — їй часто приписували романи з різними чоловіками, але в офіційному шлюбі зірка була двічі.

Проте перший шлюб тривав не довго — менше, ніж рік. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про чоловіків Наталії Могилевської.

Чоловіки Наталії Могилевської

На початку своєї кар’єри співачка упродовж двох років була у стосунках з продюсером Олександром Ягольником. Пара жила разом і чоловік навіть придбав обручку для коханої. Однак коли Олександр завів з Наталією розмову про гроші, освідчуватися передумав і кинув каблучку в озеро.

Першим чоловіком, за якого співачка вийшла заміж, був Дмитро Чалий. Їхнє весілля було розкішним — урочиста церемонія відбулася у малому залі Маріїнського палацу. На наступний день після весілля пара вирушила до Парижу — снідати в кафе на Ейфелевій вежі.

Тоді здавалося, що вони — ідеальне подружжя. Однак не минуло й року, як пара розлучилася без гучних скандалів та сварок. Пізніше Могилевська поділилася, що їхні погляди на сімейне життя були надто різними. Дмитро мріяв про стабільне сімейне життя, а Наталія — будувати кар’єру.

Через рік після розлучення співачка вступила у стосунки з бізнесменом Єгором Долініним. Із ним Наталія була у цивільному шлюбі. Ці відносини були публічними — пара разом давала інтерв’ю, відвідувала світські заходи.

Єгор та Наталія жили разом і співачка гарно товаришувала з трьома його дітьми від першого шлюбу. Заради коханого артистка навіть стала менше часу приділяти кар’єрі і більше — чоловікові. Після п’яти років стосунків Долінін та Могилевська повідомили про те, що вони розійшлися.Що стало причиною — екскохані не розповідали.

Тривалий час про особисте життя Могилевської не було відомо нічого. Однак на початку 2025 року співачка приголомшила новиною про те, що вона всиновила двох дівчаток і перебуває у стосунках з чоловіком, на ім’я Валентин. Відомо, що пара не перебуває в офіційному шлюбі, бо, за словами співачки, зараз одруження і весілля не на часі. Особу свого обранця артистка приховує.

Чутки про романи Могилевської

У 2013 році розгорілися чутки про роман Могилевської із популярним шеф-кухарем Ектором Хіменесом-Браво. Їх "ловили" разом папараці, ЗМІ публікували їхні спільні фото. В медіа навіть стверджували, що співачка вагітна від кухаря. Спочатку зірки не коментували свій "зв'язок", але згодом виявилося, що це неправда.

Фото: ТелеграфЪ

Романи співачці приписували ще багато з ким — Владом Ямою, Раду Поклітару, Петром Дмитриченком. Однак всі вони були просто чутками.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про названих доньок Могилевської. Співачка всиновила дівчат на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.