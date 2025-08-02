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"Роман" з Ектором і одруження в Маріїнському палаці: що відомо про чоловіків Наталії Могилевської

Автор
Наталія Дума
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Автор
Наталія Могилевська була у шлюбі лише раз
Наталія Могилевська була у шлюбі лише раз. Фото Колаж Телеграфу

Єдиний шлюб співачки тривав менше року

Попри шалену популярність Наталії Могилевської, її особисте життя завжди було за завісою таємниці. Подробицями своїх стосунків співачка ділилася нечасто — їй часто приписували романи з різними чоловіками, але в офіційному шлюбі зірка була двічі.

Проте перший шлюб тривав не довго — менше, ніж рік. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про чоловіків Наталії Могилевської.

Чоловіки Наталії Могилевської

На початку своєї кар’єри співачка упродовж двох років була у стосунках з продюсером Олександром Ягольником. Пара жила разом і чоловік навіть придбав обручку для коханої. Однак коли Олександр завів з Наталією розмову про гроші, освідчуватися передумав і кинув каблучку в озеро.

Наталія Могилевська Олександр Ягольник

Першим чоловіком, за якого співачка вийшла заміж, був Дмитро Чалий. Їхнє весілля було розкішним — урочиста церемонія відбулася у малому залі Маріїнського палацу. На наступний день після весілля пара вирушила до Парижу — снідати в кафе на Ейфелевій вежі.

Могилевська Чалий

Тоді здавалося, що вони — ідеальне подружжя. Однак не минуло й року, як пара розлучилася без гучних скандалів та сварок. Пізніше Могилевська поділилася, що їхні погляди на сімейне життя були надто різними. Дмитро мріяв про стабільне сімейне життя, а Наталія — будувати кар’єру.

Дмитро Чалий

Через рік після розлучення співачка вступила у стосунки з бізнесменом Єгором Долініним. Із ним Наталія була у цивільному шлюбі. Ці відносини були публічними — пара разом давала інтерв’ю, відвідувала світські заходи.

Могилевська Долінін

Єгор та Наталія жили разом і співачка гарно товаришувала з трьома його дітьми від першого шлюбу. Заради коханого артистка навіть стала менше часу приділяти кар’єрі і більше — чоловікові. Після п’яти років стосунків Долінін та Могилевська повідомили про те, що вони розійшлися.Що стало причиною — екскохані не розповідали.

Тривалий час про особисте життя Могилевської не було відомо нічого. Однак на початку 2025 року співачка приголомшила новиною про те, що вона всиновила двох дівчаток і перебуває у стосунках з чоловіком, на ім’я Валентин. Відомо, що пара не перебуває в офіційному шлюбі, бо, за словами співачки, зараз одруження і весілля не на часі. Особу свого обранця артистка приховує.

Могилевська з новим чоловіком

Чутки про романи Могилевської

У 2013 році розгорілися чутки про роман Могилевської із популярним шеф-кухарем Ектором Хіменесом-Браво. Їх "ловили" разом папараці, ЗМІ публікували їхні спільні фото. В медіа навіть стверджували, що співачка вагітна від кухаря. Спочатку зірки не коментували свій "зв'язок", але згодом виявилося, що це неправда.

Могилевська і Ектор Хіменес-Браво
Фото: ТелеграфЪ

Романи співачці приписували ще багато з ким — Владом Ямою, Раду Поклітару, Петром Дмитриченком. Однак всі вони були просто чутками.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про названих доньок Могилевської. Співачка всиновила дівчат на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Теги:
#Шлюб #Особисте життя #Чоловік #Єгор Долінін #Наталія Могилевська