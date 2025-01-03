"Виглядає, як піпідастр": Могилевська розсмішила фанатів танцем у дивному наряді (відео)

Співачку порівняли з інструментом для прибирання

Відома українська співачка Наталія Могилевська останнім часом балує підписників комедійними дописами. Цього разу зірка записала відео, у якому танцює зі шваброю. У коментарях один із підписників порівняв Могилевську з піпідастром.

Новим відео співачка поділилася на своїй сторінці в TikTok. "Коли хотіла поприбирати під музику, але до прибирання так і не дійшла", — жартівливо написала у відеоролику виконавиця.

Так, Наталія Могилевська на відеоролику пританцьовує зі шваброю у руках під власну пісню "Я танцювала", яку переклала на українську мову після початку великої війни. Вона вдягнена у барвисту шубку, кольорів веселки та червону атласну сукню. На фоні — ялинка, прикрашена гірляндою, віник та совок.

У коментарях один із підписників написав, що вона "виглядає, як піпідастр". Ймовірно, такий висновок фоловер зробив через верхній одяг співачки — кольорову шубку з довгими нитками.

Решта підписників хвалять співачку і дивуються, що їй 49 років. Користувачі соцмережі також ностальгують у коментарях і пригадують, як танцювали під трек Наталії Могилевської "Я танцювала" у гуртожитку, в авто тощо.

"Як я вас люблю! Ми під цю пісню так в коридорі гуртожитку запалювали у 2018-му. Так класно, що ви переклали її!";

"Ви найкраще танцювали";

"Скажіть мені, їй точно 49?";

"Вчора їхала в машині і включила цю пісню, то люди, які проходили, усі підтанцьовували".

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про першого чоловіка Наталії Могилевської. Вони зіграли весілля у Маріїнському палаці. На наступний день після свята молоде подружжя відправилося до Парижу, щоб поснідати в кафе, що на Ейфелевій вежі.