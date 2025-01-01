Приховувала це більше року: Руслана Лижичко викликала фурор на шоу "Маска" у Бельгії

Співачка Руслана стала зарубіжною зіркою на бельгійському шоу "Маска"

Співачка Руслана Лижичко, яка у 2004 році вперше від України виграла Євробачення, стала зарубіжною зіркою на бельгійській адаптації шоу "Маска". Артистка 10 тижнів тримала в інтризі бельгійських глядачів та майже дійшла до фіналу. А за контрактом змушена була приховувати свою участь у проекті понад рік.

Як розповіла Руслана Лижичко в інтерв’ю "Обозревателю", у контракті, який вона підписала, було зазначено, що вона не має права взагалі нікому розповідати про свою участь у бельгійській "Масці". Навіть її друзі не знали, чому вона їздила до Бельгії.

"Ця історія тривала більше року — від відеозустрічі з продюсерською командою до моменту, коли в ефірі показали моє обличчя без маски", — сказала Руслана.

Персонажем, якого виконувала українська співачка, була незвичайна глибоководна риба Zeeduivel, яка внесена до Червоної книги. За словами Руслани, вона використала свою участь у бельгійській "Масці", щоб більше розповісти бельгійській аудиторії про Україну. І робила це за допомогою своїх пісень, а її образ мав певний український символізм.

"Моя героїня десять тижнів тримала в інтризі всю Бельгію, я з нею майже дійшла до фіналу. Встигла навіть заспівати дуетом із місцевою зіркою – співачкою Natalia, а також двічі запалила перед 15-тисячною аудиторією у місцевому Палаці спорту”, - розповіла Руслана Лижичко.

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