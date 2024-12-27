Що слухали українці: топ-10 найпопулярніших пісень в Україні за 2024 рік

Ці 10 треків були найбільш прослуховуваними у 2024 році

Кінець року — саме час підбивати підсумки. Цей 2024 подарував українцям багато крутих пісень, які стали справжніми хітами та отримали безліч прослуховувань на різних медіаплатформах. Тож розповідаємо про 10 найпопулярніших хітів цього року. Також "Телеграф" розповідав про топ-8 українських зірок, які пішли служити до ЗСУ у 2024 році.

"Телеграф" розповість про найпопулярніші пісні 2024 року за версією музичної стрімінгової платфонрми Spotify.

Топ-10 пісень, які найбільше слухали українці у 2024 році

Рік, що минає, був багатим на прем’єри в українських артистів. Деякі з них стали справжніми хітами і дуже полюбилися слухачам та глядачам.

Alyona Alyona, Jerry Heil — Teresa & Maria

Клавдія Петрівна — "Я тобі брехала"

Клавдія Петрівна — "Знайди мене"

Chico, Qatoshi, 100особа — "Покохай мене"

Dorofeeva, Lebiga — "А я все плакала"

KRBK — "Крепче"

Артем Пивоваров, Клавдія Петрівна — "Барабан"

SadSvit, Структура Щастя — "Силуети"

Wellboy, Parfeniuk — "Забий"

Wellboy — "Додому"

Раніше "Телеграф" розповідав, топ-10 головних прем’єр 2024 року. Klavdia Petrivna, Сталкер-2, "Холостяк" та пікантний кліп Latexfauna.