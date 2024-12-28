Назвала Галкіна "сволотою" та заявила про "загибель" України: що говорить про війну зірка "Сватів" Васильєва

Артистка неодноразово робила абсурдні заяви щодо України

Актриса Тетяна Васильєва, як і співачка Ірина Аллегрова, відкрито підтримують путінський режим та агресію проти України. 77-річна зірка російського шоубізнесу зараз рідко з’являється на публіці, але запам’яталася своїми скандальними висловлюваннями.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінилася Тетяна Васильєва та що говорить про війну в Україні. Ми дізналися, чим зараз вона займається.

Чим відома Тетяна Васильєва і де зараз

Актриса народилася у 1947 році в Санкт-Петербурзі й ще в школі почала мріяти про сцену. Тетяна почала ходити до театральних гуртків і після закінчення школи поїхала до Москви, де стала студенткою Школи-студії МХАТ.

Тетяна Васильєва з дитинства мріяла про сцену

У 22-річному віці Васильєву прийняли на роботу до Московського театру сатири й вона почала активно займатися розвитком своєї кар’єри. Крім виступів у театрах, Тетяна також працювала у кіно, вона навіть знялася в українському комедійному серіалі "Свати", де зіграла норовливу маму Лариси Буханкіної.

Тетяна Васильєва зіграла у серіалі "Свати"

Зараз Васильєвій 77 років, вона рідко з’являється на світських заходах і перестала грати в кіно, оскільки стала незатребуваною. Але актриса продовжує працювати в театрі на Трубній та гастролює з різними спектаклями Росією.

Тетяна Васильєва у 77 років продовжує грати у театрі

У липні 2023 року Тетяна Васильєва мала проблеми зі здоров’ям, у неї виявили "каміння у вухах". Вона деякий час лежала у лікарні. Зовні артистка також дуже змінилася, вікові зміни зіграли з нею злий жарт.

Як зараз виглядає актриса Тетяна Васильєва

Що Тетяна Васильєва говорить про війну та Україну

У 2015 році актриса опинилася в базі "Миротворця" за те, що свідомо порушила державний кордон України та виступала у незаконно анексованому Криму. І ще до початку повномасштабної війни Васильєва розповідала про довіру російському диктатору Путіну.

Тетяна Васильєва підтримує війну проти України

Коли наприкінці 2022 року Росія напала на Україну, зірка "Сватів" підтримала агресію проти нашої країни. Вона заявила, що стала великою патріоткою Росії і якби їй було менше років, то поїхала б у зону бойових дій.

Щобільше, Васильєва у шоу "Антоніми" заявила про фактичну загибель України як держави. Путіністка сказала, що наша країна нібито вже поділена між Росією та Америкою, а Західна Україна відійде до Польщі. Васильєва перестала спілкуватися з друзями з України й зазвичай її інтерв’ю про нашу країну не обходяться без слів "фашисти та нацисти".

Актриса Тетяна Васильєва є прихильником путінського режиму

Засуджує актриса й російських знаменитостей, які на початку війни виїхали з Російської Федерації. Гумориста Максима Галкіна, який не побоявся виступити проти путінського режиму, вона обізвала "сволотою" та "зрадником". А про Пугачову сказала, що вона велична жінка, але виявилася дуже дурною через те, що виїхала зі своїм чоловіком і дітьми.

"Телеграф" писав раніше, де зараз зірка "Універа" Іванова і що говорить про війну. Актриса народилася в Росії, але одружилася з відомим українцем.