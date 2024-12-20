Анонсував концерти у Росії, хоча написав пісню про Україну: де зараз Макс Корж і що каже про війну

Співак випустив пісню про війну в Україні у червні 2022 року

Макс Корж — відомий співак, родом із Білорусі. Він прославився завдяки чуттєвим пісням та унікальному голосу. Після 2014 року він давав концерти в окупованому Криму, за що у 2016 році йому було заборонено в’їжджати на територію України.

Його позиція щодо війни в Україні викликала суперечливі реакції у суспільства, хоч 24 лютого 2022 року він відреагував на російське вторгнення і побажав миру Україні. "Телеграф" вирішив все ж з’ясувати, що каже Макс Корж про війну.

У 2016 році співаку було заборонено в’їжджати на територію України через те, що він виступав в окупованому Криму. Проте, у 2017 році заборону було знято, адже у діях співака загрози національній безпеці не було виявлено.

24 лютого 2024 року Макс Корж виклав допис на своїй сторінці в Instagram, у якому писав загальні фрази і прикривався заявами про те, що "мільйони людей не бажають війни".

"Мільйони людей, що виросли в тих самих дворах, на тих самих цінностях, які розуміють один одного і на 100% готові сусідити мирно, знову розділяються війною. Засуджую вторгнення та бомбардування суверенної держави. Це війна, яка змінить життя кожного назавжди, не має значення, де ти живеш. Усе те звичне, що ми перестали цінувати, стане нам лише спогадом. Тому ніколи не пізно, якщо мільйони не бажають війни. Мир Україні", — йшлося у дописі.

У червні 2022 року Макс Корж випустив пісню "Свій дім", яка присвячена війні в Україні. У композиції є слова "весна ридає, Україна палає", що підтверджує те, що він проти війни. Однак слухачі відреагували на цей трек двозначно. Одні підтримали співака за його сміливу позицію, а інші розкритикували Коржа за те, що він не називає країну-агресорку.

5 червня 2022 року Сергій Стерненко опублікував допис, у якому зазначив, що на сайті Макса Коржа були афіші концертів у Єкатеринбурзі, Новосибірську та Санкт-Петербурзі. Пізніше, 6 червня 2022 року, співак оголосив, що цього року концертів не буде.

Де зараз Макс Корж

У 2024 році Макс Корж продовжує займатися музикою, але більше не гастролює Росією та Україною. Зараз він дає концерти у Європі, зокрема, у 2025 відбудеться його сольник у Варшаві, на який вже розпродані білети.

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну комік Павло Воля і де він зараз. Колись він співпрацював із Зеленським і називав його "класним чуваком".