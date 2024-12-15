Називав Зеленського "класним чуваком": що каже про війну комік Павло Воля і де він зараз

Російський комік обрав мовчазну позицію

Популярний російський комік, телеведучий та резидент Comedy Club Павло Воля до початку повномасштабного вторгнення був відомим також в Україні. Він працював із Володимиром Зеленським на одному знімальному майданчику, але обрав мовчазну позицію щодо війни, яку розпочала його країна.

Гуморист прикривався заявами про мир і продовжував заробляти російські рублі. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що зараз відомо про Павла Волю, і чи змінилася його позиція щодо війни.

Що казав Павло Воля про Зеленського

У 2023 році з’явилося відео, у якому Павло Воля позитивно висловився про президента України. Комік назвав Володимира Зеленського "пацаном", адже, за його словами, пам’ятає главу нашої держави саме таким.

"Крутий, веселий, класний хлопець, гарний смішний чувак, класний керівник для своєї команди. Він завжди був справжнім капітаном своєї команди. Веселий, добрий у спілкуванні, офігенний пацан. Я кажу "пацан", тому що я його таким знав. Ми давно дуже не бачились. Тепер це президент країни", — висловився Павло Воля.

Павло Воля та Володимир Зеленський працювали разом у кіно. Вони знялися у трьох проєктах: "Слава Богу, ти прийшов", "Кохання у великому місті -2" і "Службовий роман. Наш час". Прем’єра останнього з вищезазначених фільмів відбулася 17 березня 2011 року. У грудні 2014 року його заборонили на території України через антиукраїнські шовіністичні висловлювання актора фільму Івана Охлобистіна. У 2016 році його все ж показали в Україні, але усі згадування Охлобистіна були вирізані.

Що каже про війну Павло Воля

Від самого початку повномасштабного вторгнення комік образ позицію замовчування російської агресії. Єдине, що зробив Павло Воля — виклав 24 лютого 2022 року допис в Instagram з текстом: "Люди – це найголовніше. Нам усім потрібний мир!".

Після цього майже на місяць він зник з медіапростору, а згодом вирішив продемонструвати свою доброту. У Telegram-каналі комік виклав допис, присвячений збору коштів для онкохворих дітей.

"Зараз зрозуміло одне: найголовніше – це люди, і як ніколи зараз людям треба триматися за людей. Не лаятись, не доводити свої точки зору, а допомагати. Тільки допомога може призвести до чогось хорошого. Тому найближчим часом пропоную зайнятися саме цим. Може, для цього й потрібні нам соцмережі, які в нас залишилися?…», — йшлося у дописі.

Де він зараз і чим займається

Станом на 2024 рік Павло Воля продовжує працювати у Росії, гастролюючи зі стендап-концертами та виступаючи на прокремлівських каналах. Він продовжує будувати кар’єру у Росії і заробляє криваві рублі. Також він став ведучим власного шоу.

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