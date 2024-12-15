Называл Зеленского "классным чуваком": что говорит о войне комик Павел Воля и где он сейчас

Российский комик избрал молчаливую позицию

Популярный российский комик, телеведущий и резидент Comedy Club Павел Воля к началу полномасштабного вторжения был известен также в Украине. Он работал с Владимиром Зеленским на одной съемочной площадке, но выбрал молчаливую позицию по поводу войны, которую начала его страна.

Юморист прикрывался заявлениями о мире и продолжал зарабатывать российские рубли. "Телеграф" решил выяснить, что сейчас известно о Павле Воле, и изменилась ли его позиция по поводу войны.

Что говорил Павел Воля о Зеленском

В 2023 году появилось видео, в котором Павел Воля положительно высказался о президенте Украины. Комик назвал Владимира Зеленского "пацаном", ведь, по его словам, помнит главу нашего государства именно таковым.

"Крутой, веселый, классный парень, хороший смешной чувак, классный руководитель для своей команды. Он всегда был настоящим капитаном своей команды. Веселый, добрый в общении, офигенный пацан. Я говорю "пацан", потому что я его таким знал. Мы давно очень не виделись. Теперь это президент страны", — высказался Павел Воля.

Павел Воля и Владимир Зеленский работали вместе в кино. Они снялись в трех проектах: "Слава Богу, ты пришел", "Любовь в большом городе -2" и "Служебный роман. Наше время". Премьера последнего из вышеперечисленных фильмов состоялась 17 марта 2011 года. В декабре 2014 года его запретили на территории Украины из-за антиукраинских шовинистических высказываний актера фильма Ивана Охлобыстина. В 2016 году его все же показали в Украине, но все упоминания Охлобыстина были вырезаны.

Что говорит о войне Павел Воля

С самого начала полномасштабного вторжения комик образ позицию умалчивания российской агрессии. Единственное, что сделал Павел Воля – изложил 24 февраля 2022 года сообщение в Instagram с текстом: "Люди – это самое главное. Нам всем нужен мир!"

После этого почти на месяц он исчез из медиапространства, а затем решил продемонстрировать свою доброту. В Telegram-канале комик изложил сообщение, посвященное сбору средств для онкобольных детей.

"Сейчас ясно одно: самое главное – это люди, и как никогда сейчас людям нужно держаться за людей. Не ругаться, не доказывать свои точки зрения, а помогать. Только помощь может привести к чему-то хорошему. Поэтому в ближайшее время предлагаю заняться именно этим. Может, для этого и нужны нам оставшиеся у нас соцсети?…", — говорилось в посте.

Где он сейчас и чем занимается

По состоянию на 2024 Павел Воля продолжает работать в России, гастролируя со стендап-концертами и выступая на прокремлевских каналах. Он продолжает строить карьеру в России и зарабатывает кровавые рубли. Также он стал ведущим своего шоу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит 79-летний Петросян и что известно о его детях. Сейчас ему 79 лет и у него двое маленьких детей от пятой жены.