Анонсировал концерты в России, хотя написал песню об Украине: где сейчас Макс Корж и что говорит о войне

Певец выпустил песню о войне в Украине в июне 2022 года

Макс Корж – известный певец, родом из Беларуси. Он прославился благодаря чувственным песням и уникальному голосу. После 2014 он давал концерты в оккупированном Крыму, за что в 2016 году ему было запрещено въезжать на территорию Украины.

Его позиция относительно войны в Украине вызвала противоречивые реакции у общества, хотя 24 февраля 2022 он отреагировал на российское вторжение и пожелал мира Украине. "Телеграф" решил все-таки выяснить, что говорит Макс Корж о войне.

В 2016 году певцу было запрещено въезжать на территорию Украины из-за того, что он выступал в оккупированном Крыму. Однако в 2017 году запрет был снят, ведь в действиях певца угрозы национальной безопасности не было обнаружено.

24 февраля 2024 года Макс Корж выложил пост на своей странице в Instagram, в котором писал общие фразы и прикрывался заявлениями о том, что "миллионы людей не желают войны".

"Миллионы людей, выросших в тех же дворах, на тех же ценностях, которые понимают друг друга и на 100% готовы соседствовать мирно, снова разделяются войной. Осуждаю вторжение и бомбардировку суверенного государства. Это война, которая изменить жизнь каждого навсегда, не имеет значения, где ты живешь. Все обычные, что мы перестали ценить, станет нам только воспоминанием. Поэтому никогда не поздно, если миллионы не хотят войны. Мир Украине", — написал Корж.

В июне 2022 года Макс Корж выпустил песню "Свой дом", посвященную войне в Украине. В композиции есть слова "весна рыдает, Украина пылает", что подтверждает то, что он против войны. Однако слушатели отреагировали на этот трек двусмысленно. Одни поддержали певца за его смелую позицию, а другие подвергли критике Коржа за то, что он не называет страну-агрессорку.

5 июня 2022 года Сергей Стерненко опубликовал пост, в котором отметил, что на сайте Макса Коржа были афиши концертов в Екатеринбурге, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Где сейчас Макс Корж

В 2024 году Макс Корж продолжает заниматься музыкой, но больше не гастролирует по России и Украине. Сейчас он дает концерты в Европе, в частности, в 2025 году состоится его сольник в Варшаве, на который уже распроданы билеты.

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