Была секс-символом 2000-х и любила украинский Крым: как изменилась Анфиса Чехова и что говорит о войне

Телеведущая 24 февраля 2022 года осудила вторжение России в Украину

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова, получившая популярность благодаря своему шоу "Секс с Анфисой Чеховой", когда-то также работала Украине. Она вела программы на каналах "Интер" и "СТБ". С началом российской агрессии против Украины телеведущая выразила антивоенную позицию и поддержала нашу страну.

Чехова была секс-символом в 2000-х, а зрителям запомнилась благодаря пышной груди и выразительным чертам лица. Однако сейчас женщина выглядит совсем другим. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит Анфиса Чехова сейчас.

Что известно об Анфисе Чеховой

Анфиса Чехова родилась в Москве. С детства девушка интересовалась искусством. Училась она в театральном институте. Карьеру на телевидении Анфиса начала строить в 90-х.

Однако известной она стала лишь в 2005 году, когда стартовало шоу "Секс с Анфисой Чеховой" на российском канале ТНТ. В телепередаче поднимались темы, связанные с сексуальной жизнью. Тогда Чехова начала нравиться зрителям, а у шоу были высокие рейтинги. Также телеведущая снималась в нескольких фильмах и сериалах.

Тогда молодая девушка была мегапопулярна не только в России, но и в Украине. Ее стали приглашать на разные шоу и считали настоящим секс-символом тех времен.

Позиция по поводу войны

24 февраля 2022 года Анфиса Чехова выложила пост на своей странице в Instagram, в котором призвала к миру. Телеведущая опубликовала стихотворение, в котором осудила геноцид украинцев. На фото она стояла на фоне американского флага.

Также известно, что Анфиса Чехова любила украинский Крым, о чем не раз рассказывала сама. Однако после 2014 года она нелегально посещала Донбасс, за что ей было запрещено въезжать на территорию Украины.

Где сейчас Анфиса Чехова

После начала полномасштабного вторжения России в Украину телеведущая вместе с сыном покинула территорию РФ и уехала на остров Бали. Однако пожив там некоторое время, она все же вернулась в Россию и продолжает строить там карьеру.

Сейчас у телеведущей собственное кулинарное шоу, куда приглашает разных "звезд" РФ и снимается в российских "Танцах со звездами". Теперь Чехова о войне молчит.

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