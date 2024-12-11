Мало кто знает, какая фамилия была у Лолиты при рождении

Лолита Милявская — известная шансон-певица, телеведущая, актриса и предательница. Она имеет украинское происхождение, но карьеру построила в российском шоу-бизнесе. А во время войны России против Украины поддержала путинскую агрессию.

"Телеграф" расскажет, как в молодости выглядела певица Лолита Милявская и какая у нее девичья фамилия.

Лолита Милявская в молодости — какой она была

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в городе Мукачево Закарпатской области, сейчас ей 61 год. Ее семья была творческой — отец был актером и режиссером, а мама певица и актриса. Когда они поженились, они переехали в Киев и работали в "Укрконцерте". У родителей не было времени заниматься воспитанием дочери Лолиты, поэтому она большинство времени проводилась с бабушкой и также мечтала стать артисткой.

В 80-х годах Лолита поступила на экспериментальный курс режиссуры культмассовых мероприятий Тамбовского филиала Московского института культуры. Позже ее одногруппники вспоминали, что поначалу Лолита была очень скромной девушкой без вредных привычек. Однако вскоре после того как подруга ввела ее в круг "тамбовских мажоров", пустилась во все тяжкие.

После окончания учебы Лолита вернулась в Украину и устроилась работать в Одесскую филармонию. Там она повстречала Александра Цекало, с которым вместе работала в формате дуэта-кабаре "Академия", и который стал ее мужем.

Однако, еще до встречи с Цекало Лолита дважды успела побывать замужем. С первым мужем она развелась еще в студенчестве, их брак продолжался очень недолго. А вот второй брак Лолиты был фиктивным, хотя она и оставила себе фамилию Милявская, с которой вскоре и прославилась. А вот мало кто знает, что девичья фамилия Лолиты — Горелик.

В 2000 году Лолита начала сольную карьеру в России, это совпало с разводом с Александром Цекало после 12 лет совместной жизни и работы. Остается она в Москве и сейчас, а во время войны Лолита поддержала путинский режим, а также ездила выступать на оккупированные территории.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит украинская жена Андрея Макаревича и что о ней известно. Она младше него на 30 лет и родила ему сына.