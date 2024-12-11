Младше него на 30 лет: как выглядит украинская жена Андрея Макаревича и что о ней известно

Пара познакомилась во время путешествия в Эфиопии

Андрей Макаревич — известный российский музыкант и неизменный солист рок группы "Машина времени". Артист еще с 2014 года поддерживает Украину, а после начала полномасштабного вторжения вообще выехал из России и поселился в Израиле, где у него молодая жена и маленький сын.

"Телеграф" расскажет, что известно о четвертой жене Андрея Макаревича, которая младше него на 30 лет и имеет украинское происхождение.

Андрей Макаревич — что известно о его четвертой жене

Андрей Макаревич — коренной москвич, он родился 11 декабря 1953 года и сегодня ему исполнился 71 год. Помимо музыкальной карьеры в группе "Машина времени" у артиста весьма насыщенная личная жизнь. За его плечами 4 официальных брака и четверо детей от разных жен, также ему приписывали несколько бурных романов с известными женщинами.

В 2019 году стало известно, что Андрей Макаревич женился в четвертый раз. Его избранницей стала Эйнат Кляйн, настоящее имя которой Инна Калинина. Женщина на 30 лет младше музыканта, но это не стало преградой на пути к отношениям и браку. А к тому же Эйнат родила Макаревичу сына в 2022 году.

Известно, что женщина имеет украинское происхождение, она родилась в Киеве. В украинской столице окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. После этого некоторое время работала в Киеве, а затем по программе репатриации перебралась в Израиль.

Уже в Израиле Эйнат Кляйн продолжила обучение и получила историческое образование, а позже открыла туристическое агентство, в котором организовывала элитные туры по двум направлениям — Эфиопия и Ближний Восток. Во время одного из путешествий в Эфиопию, где женщина была гидом, она и познакомилась с Андреем Макаревичем. Позже из-за кризиса туристический бизнес Эйнат пришлось закрыть, однако, женщина нашла новое увлечение. Теперь она занимается продажей элитных вин.

В 2019 году Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн поженились в Израиле по еврейским традициям. Известно, что для женщины этот брак не первый, как и у музыканта. Есть информация, что пара живет в Израиле в собственной квартире. Они оба поддерживают Украину и осуждают Путина за войну, которую он развязал.

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