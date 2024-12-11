Молодша за нього на 30 років: як виглядає українська дружина Андрія Макаревича і що про неї відомо

Пара познайомилася під час подорожі до Ефіопії.

Андрій Макаревич — відомий російський музикант і незмінний соліст рок-гурту "Машина часу". Артист ще з 2014 року підтримує Україну, а після початку повномасштабного вторгнення взагалі виїхав із Росії та оселився в Ізраїлі, де в нього молода дружина та маленький син.

"Телеграф" розповість, що відомо про четверту дружину Андрія Макаревича, яка молодша за нього на 30 років і має українське походження.

Андрій Макаревич — що відомо про його четверту дружину

Андрій Макаревич — корінний москвич, він народився 11 грудня 1953 і сьогодні йому виповнився 71 рік. Крім музичної кар’єри у групі "Машина часу" у артиста дуже насичене особисте життя. За його плечима 4 офіційні шлюби та четверо дітей від різних дружин, також йому приписували кілька бурхливих романів з відомими жінками.

У 2019 році стало відомо, що Андрій Макаревич одружився вчетверте. Його обраницею стала Ейнат Кляйн, справжнє ім'я якої – Інна Калініна. Жінка на 30 років молодша за музиканта, але це не стало перепоною на шляху до відносин і шлюбу. А до того ж Ейнат народила Макаревичу сина у 2022 році.

Відомо, що жінка має українське походження, вона народилася у Києві. В українській столиці закінчила факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Після цього деякий час працювала у Києві, а потім за програмою репатріації перебралася до Ізраїлю.

Вже в Ізраїлі Ейнат Кляйн продовжила навчання та здобула історичну освіту, а пізніше відкрила туристичну агенцію, в якій організовувала елітні тури за двома напрямками — Ефіопія та Близький Схід. Під час однієї з подорожей до Ефіопії, де жінка була гідом, вона познайомилася з Андрієм Макаревичем. Пізніше через кризу туристичний бізнес Ейнат довелося закрити, проте жінка знайшла нове захоплення. Тепер вона займається продажем елітних вин.

У 2019 році Андрій Макаревич та Ейнат Кляйн одружилися в Ізраїлі за єврейськими традиціями. Відомо, що для жінки цей шлюб не перший, як і для музиканта. Є інформація, що пара живе в Ізраїлі у власній квартирі. Вони обоє підтримують Україну та засуджують Путіна за війну, яку він розв'язав.

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