Лію Ахеджакову хочуть вирізати з "Іронії долі" через її слова про Україну: що вигадали росіяни (відео)

Нещодавно актриса на концерті у США сказала зі сцени "Слава Україні!"

Відома російська актриса та зірка багатьох радянських фільмів Лія Ахеджакова, яка родом із Дніпра, ще з 2014 року підтримувала Україну, живучи у Москві. Нещодавно на концерті в Лос-Анджелесі артистка зі сцени сказала "Слава Україні!", про що неодмінно дізналися у Росії. І навіть вигадали, як їй помститися.

Замінити Лію Ахеджакову у новорічній комедії "Іронія долі, або З легкою парою" запропонували на актрису-путіністку Лізу Боярську. А зробити це можна за допомогою нейромережі. З такою ініціативою звернувся до Міністерства культури громадський діяч Віталій Бородін. Приводом для цього стало недавнє висловлювання Ахеджакової на концерті в США, де вона зі сцени сказала "Слава Україні!"

Російські телеграм-пабліки уже розповсюдили фрагмент відео, на якому обличчя Ахеджакової у фільмі замінили на обличчя Боярської за допомогою ШІ-технологій. Нагадаємо, що у радянському фільмі "Іронія долі" Лія Ахеджакова зіграла роль Тані — подруги головної героїні Наді.

Варто зазначити, що Лія Ахеджакова раніше вже заплатила за свою підтримку України. 86-річну актрису вигнали з московського театру "Сучасник", де вона пропрацювала 50 років. Однак це лише посилило проукраїнську позицію артистки. Вона підтримувала Україну ще з 2014 року, і продовжує це робити тепер.

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