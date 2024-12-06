Лию Ахеджакову хотят вырезать из "Иронии судьбы" из-за ее слов про Украину: что придумали россияне (видео)

Недавно актриса на концерте в США сказала со сцены "Слава Украине!"

Известная российская актриса и звезда многих советских фильмов Лия Ахеджакова, которая родом из Днепра, еще с 2014 года поддерживала Украину, живя в Москве. Недавно на концерте в Лос-Анджелесе артистка со сцены сказала "Слава Украине!", о чем непременно узнали в России. И даже придумали, как ей отомстить.

Заменить Лию Ахеджакову в новогодней комедии "Ирония судьбы, или С легким паром" предложили на актрису-путинистку Лизу Боярскую. А сделать это можно с помощью нейросети. С такой инициативой обратился в Министерство культуры общественник Виталий Бородин. Поводом для этого стало недавнее высказывание Ахеджаковой на концерте в США, где она со сцены сказала "Слава Украине!".

Российские телеграмм-паблики уже распространили фрагмент видео, на котором лицо Ахеджаковой в фильме заменили на лицо Боярской с помощью ИИ-технологий. Напомним, что в советском фильме "Ирония судьбы" Лия Ахеджакова сыграла роль Тани — подруги главной героини Нади.

Стоит отметить, что Лия Ахеджакова ранее уже поплатилась за свою поддержку Украины. 86-летнюю актрису выгнали из московского театра "Современник", где она проработала 50 лет. Однако, это только усилило проукраинскую позицию артистки. Она поддерживала Украину еще с 2014 года и продолжает это делать теперь.

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