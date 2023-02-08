Лию Ахеджакову выгнали из театра из-за поддержки Украины: “Знаю, кто это организовывает”

Театру "Современник" актриса отдала почти 50 лет своей жизни

Известная российская актриса, уроженка украинского города Днепр, Лия Ахеджакова, которая поддерживала Украину еще до полномасштабного вторжения, лишилась работы в театре "Современник" из-за своей антивоенной позиции. Очень жаль талантливую актрису, но, увы, в рф так "положено": не поддерживаешь диктаторский режим путина — лишайся всего.

О том, что из репертуара "Современника", в котором Ахеджакова играла с 1977 года, убрали постановку "Игра в джин", где и играла актриса, сообщил ряд российских СМИ. Причиной такого решения указывается "рекомендация Департамента культуры".

Однако как рассказала сама Лия Ахеджакова одному из СМИ, директор театра Юрий Кравец сообщил, что спектакль был снят из-за "гневных писем" в ее адрес.

"Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя" — рассказала актриса.

Конечно же причин будет найдено сотни, однако все прекрасно понимают, что на самом деле Ахеджакову выгнали из-за осуждения актрисой российского вторжения и поддержки Украины.

Ранее российская актриса также заявила, что украинцы заставляют путинский режим "выдыхаться и ослабевать". Ахеджакова выразила желание приехать в Украину после ее победы в войне с российским оккупантом.

Также напомним, что за пару дней до вторжения россии в Украину актриса прокомментировала признание путиным независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". По мнению 83-летней артистки, последствия такого решения будут очень тяжелыми. И она оказалась права.