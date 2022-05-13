Ахеджакова устала от путина и хочет приехать в Украину
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83-летняя российская актриса заявила, что украинцы заставляют путинский режим "выдыхаться и ослабевать"
Народная артистка россии Лия Ахеджакова, которая давно выступает против диктаторского путинского режима и поддерживает Украину в ее борьбе, заявила, что она устала от развязанной россией войны.
У себя в Инстаграме 83-летняя Ахеджакова написала пост, в котором осудила агрессивную политику своей страны.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
"Как же я устала от этой войны, что даже комментировать ничего не хочется. Устала от этого мнимого величия россии, борьбы за "свои" земли. Устала от путина", — призналась актриса.
Также Ахеджакова выразила желание приехать в Украину после ее победы в войне с российским оккупантом.
"Хочу мира, тепла, спокойствия. Хочу видеть людей живыми, здоровыми и радостными. Хочу приехать в Украину после её победы. И ведь сейчас украинцы, по факту, работают на два фронта – и страну свою защищают, и заставляют путинский режим выдыхаться и ослабевать", — написала актриса.
Что известно о Лие Ахеджаковой
Актриса родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске (сейчас Днепр, Украина). Выросла в театральной семье в Майкопе (город на юге россии, столица Республики Адыгея). С 1973 года стала сниматься в кино. Известные фильмы: "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (1975), "Служебный роман" (1977), "Старые клячи" (2000) и другие.
Во время Евромайдана актриса была восхищена смелостью украинцев. В марте 2014 вместе с более чем 200 другими российскими кинематографистами Лия Ахеджакова подписалась под обращением к украинским коллегам со словами поддержки и заверениями, что они не верят официальной пропаганде кремля.
За пару дней до вторжения россии в Украину актриса прокомментрировала признании путиным независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". По мнению 83-летней артистки, последствия такого решения будут очень тяжелыми. И она была права.