Закрыл "Отвал ног" и умчал на Кипр? Где сейчас Александр Терен и чем он занимается после "Холостяка"

После проекта и скандальной истории с расставанием с Инной Белень, Терен пропал с радаров

Александр "Терен" Будька — ветеран российско-украинской войны, который во время боев на Харьковщине потерял обе ноги. Парень после своего ранения начал ходить на протезах и занялся социальными проектами, направленными на создание доступных пространств для людей с инвалидностью. А в прошлом году ветеран стал главным героем романтического шоу "Холостяк".

"Телеграф" расскажет, где сейчас Александр Будько и чем он занимается после "Холостяка".

Чем занимается Терен после "Холостяка"

Участие в романтическом реалити-шоу "Холостяк" принесло Александру Будько не только широкую медийность, но и скандальную славу. После расставания с избранницей Инной Белень ветеран столкнулся с волной хейта от поклонников девушки. После этого он как будто пропал с радаров, стал реже фигурировать в новостях, однако продолжил свою активность в соцсетях.

Так, на днях Терен сообщил, что закрывает свой социальный проект "Отвал ног", в котором он вместе с украинскими знаменитостями проверял города по стране на доступность и инклюзивность. Однако пообещал, что готовит новый формат и уже скоро представит его украинцам.

"Радостно сообщаю, что планируется новый формат проекта, который будет раскрывать другие грани доступности и позволит не только ставать сознательнее, но и просто наслаждаться контентом! Скоро…", — написал Будько в Instagram.

Кроме того в соцсети бывший герой "Холостяка" в последнее время публиковал кадры с Кипра, где принял участие в благотворительных инициативах местной диаспоры. Также ветеран поделился своими впечатлениями от Кипра, где не только работал, но и путешествовал и отдыхал.

К слову о работе, Александр Будько сейчас занят написанием своей второй книги. Первую книгу — биографический роман "История упертого мужчины" — он выдал в 2024 году. Теперь работает над второй.

"Процесс написания книги для меня – это фактически работа. Я открываю ноутбук и начинаю писать. Выделяю необходимое время и, где бы ни был, сажусь за дело. Написал уже почти четверть. Наслаждаюсь этим процессом, вспоминая события – где-то веселые, где-то щемящие", — поделился Терен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из украинских звезд прячется за псевдонимами. Какие настоящие фамилии Вовы Дантеса, Jerry Heil, Джамалы и других знаменитостей.