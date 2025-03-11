Прячутся за псевдонимами: какие настоящие фамилии Вовы Дантеса, Jerry Heil, Джамалы и других звезд

Не все украинские знаменитости выступают под своими настоящими именами и фамилиями

Далеко не все украинские звезды эстрады выступают на сцене под своими настоящими именами. Многих из них мы знаем под творческими псевдонимами и сценическими именами, тогда как настоящие имена остаются загадкой для поклонников.

"Телеграф" расскажет, как по-настоящему зовут украинских артистов Вову Дантеса, Jerry Heil, SHUMEI, Джамалу, alyona alyona, Melovin и Лиду Ли.

Настоящие имена украинских знаменитостей

Лида Ли

Украинская певица Lida Lee (Лида Ли), которая начинала свою карьеру, как бэк-вокалистка MONATIK, в жизни имеет другую фамилию. Так, в документах она Лидия Скорубская, а псевдоним Lida Lee использует, видимо, для лучшего звучания и запоминание ее имени.

Jerry Heil

Невероятно трудолюбивая и успешная музыкантка Jerry Heil прославилась своими песнями еще задолго до триумфа на Евровидении 2024. Певица использует этот псевдоним уже много лет, тогда как в жизни она просто Яна Шемаева.

Вова Дантес

Бывший муж Нади Дорофеевой и успешный музыкант Вова Дантес, знакомый зрителям еще со времен "Фабрики звезд", на самом деле имеет другую фамилию. В жизни он простой парень из Харькова Владимир Гудков.

alyona alyona

Еще одна певица alyona alyona, которая в дуэте с Jerry Heil покорила прошлогоднее Евровидение, не использует на сцене свое настоящее имя. В прошлой не эстрадной жизни она была воспитателем в детском саду и имела имя Алена Савраненко. А теперь это популярная и самобытная украинская рэпер alyona alyona.

SHUMEI

Молодой украинский исполнитель SHUMEI, которого называют любимцем Тины Кароль, уже успел громко заявить о себе, выпустив несколько хитов. Как оказалось, Шумей — это настоящая фамилия исполнителя, а зовут его Олег.

Джамала

Победительница Евровидения 2016 Джамала уже давно заняла свое почетное место на украинской эстраде. Во время войны артистка, к слову, очень много представляла Украину за границей и помогала фронту и гуманитарным проектам, и продолжает это дело. А настоящее имя певицы, которая стала мамой троих сыновей, Сусана Джамаладинова.

Melovin

Еще один представитель Украины на Евровидении 2018 Melovin запомнился украинцам, как парень с необычной линзой в одном глазу. Артист часто меняет образы и стили, однако, сумел собрать целую армию фанатов — меловинаторов. И они, в отличие от рядовых украинцев, точно знают, как в жизни зовут Melovin — а именно Константин Бочаров.

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