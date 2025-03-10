Годами выступают под псевдонимами: какие настоящие фамилии Макса Барских, Каменских, Огневич и других звезд

Некоторые звезды даже вписали в документы свои псевдонимы

Ни для кого не секрет, что далеко не все украинские знаменитости выступают под своими настоящими именами. Некоторые знаменитости много лет используют творческие псевдонимы, а другие вообще вписали сценические имена даже в документы. "Телеграф" расскажет, какое настоящее имя у Натальи Могилевской, Тины Кароль, Макса Барских, Дзидзьо, Златы Огневич и Насти Каменских.

Какие настоящие имена у украинских звезд

Макс Барских

Мало кто знает, что известное сценическое имя артиста даже не похоже на его настоящее. В жизни 35-летнего исполнителя зовут Николай Бортник, а Макс Барских — это красивый псевдоним, который появился у артиста во время участия в "Фабрике звезд" в начале его сценической карьеры.

Злата Огневич

Злата — одна из немногих знаменитостей, которая не просто взяла себе творческий псевдоним, а буквально сменила имя и фамилию в документах. При рождении артистка получил имя Инна Бордюг, однако с развитием карьеры, чтобы избежать путаницы и проблем с бумагами, официально сменила имя на Злата Огневич.

Тина Кароль

Подобную историю провернула и Тина Кароль, которая родилась под именем Татьяна Либерман. Сценическое имя певицы, которое теперь известно всем украинцам, появилось в далеком 2005 году во время участия артистки в конкурсе "Новая волна". Со временем певица поменяла имя и фамилию в паспорте официально.

Наталья Могилевская

Не все поклонники певицы знают, что настоящая фамилия Натальи не Могилевская, а Могила. Видимо певица поняла, что с такой "траурной" фамилией успешную карьеру в шоу-бизнесе она не построит, поэтому немного подкорректировала ее. Теперь все знают исполнительницу, как Наталью Могилевскую.

Дзидзьо

Во время полномасштабной войны в Украине известный веселый артист Дзидзьо сменил вектор своего творчества. Теперь артист выступает уже без веселого сценического образа, а демонстрирует невероятный оперный тембр и поет соответствующий репертуар. И как оказалось, у веселого персонажа Дзидзьо есть обычное человеческое имя — Михаил Хома.

Настя Каменских

В 2019 году Настя Каменских вышла замуж за Алексея Потапенко, который известен под именем Потап. Однако певица не раскрывала информацию, взяла ли она фамилию мужа — Потапенко. При этом фамилия Каменских не совсем Настина — это девичья фамилия ее мамы, которую она теперь использует как сценическое имя. А вот певица родилась с фамилией Жмур.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядят дети телеведущей Жанны Бадоевой из "Орла и Решки". И почему они редко видятся с отцом Аланом Бадоевым.