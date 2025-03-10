Роками виступають під псевдонімами: які справжні прізвища Макса Барських, Каменських, Огнєвіч та інших зірок

Деякі зірки навіть вписали у документи свої псевдоніми

Ні для кого не є секретом, що далеко не всі українські знаменитості виступають під своїми справжніми іменами. Деякі знаменитості багато років використовують творчі псевдоніми, інші взагалі вписали сценічні імена навіть у документи.

"Телеграф" розповість, яке справжнє ім’я у Наталії Могилевської, Тіни Кароль, Макса Барських, Дзідзьо, Злати Огнєвіч та Насті Каменських.

Які справжні імена українських зірок

Макс Барських

Мало хто знає, що відоме сценічне ім’я артиста навіть не схоже на його справжнє. У житті 35-річного виконавця звуть Микола Бортник, а Макс Барських — це гарний псевдонім, який з’явився в артиста під час участі у "Фабриці зірок" на початку його сценічної кар’єри.

Злата Огнєвіч

Злата — одна з небагатьох знаменитостей, яка не просто взяла собі творчий псевдонім, а буквально змінила ім’я та прізвище у документах. При народженні артистка мала ім’я Інна Бордюг, проте з розвитком кар’єри, щоб уникнути плутанини та проблем із паперами, офіційно змінила ім’я на Злата Огнеєіч.

Тіна Кароль

Подібну історію провернула і Тіна Кароль, яка народилася під назвою Тетяна Ліберман. Сценічне ім’я співачки, яке тепер відоме всім українцям, з’явилося далекого 2005 року під час участі артистки у конкурсі "Нова хвиля". Згодом співачка змінила ім’я та прізвище на Тіну Кароль у паспорті офіційно.

Наталія Могилевська

Не всі шанувальники співачки знають, що справжнє прізвище Наталі не Могилевська, а Могила. Мабуть, співачка зрозуміла, що з таким "траурним" прізвищем успішну кар’єру в шоу-бізнесі вона не збудує, тому трохи підкоригувала його. Тепер усі знають виконавицю, як Наталю Могилевську.

Дзідзьо

Під час повномасштабної війни в Україні відомий веселий артист Дзідзьо змінив вектор своєї творчості. Наразі артист виступає вже без веселого сценічного образу, а демонструє неймовірний оперний тембр та співає відповідний репертуар. І як виявилося, веселий персонаж Дзідзьо має звичайне людське ім’я — Михайло Хома.

Настя Каменських

У 2019 році Настя Каменських одружилася з Олексієм Потапенком, який відомий під ім’ям Потап. Проте співачка не розкривала інформацію, чи вона взяла прізвище чоловіка — Потапенко. При цьому прізвище Каменських не зовсім Настіне — це дівоче прізвище її мами, яке вона тепер використовує як сценічне ім’я. А ось співачка народилася із прізвищем Жмур.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають діти телеведучої Жанни Бадоєвої з "Орла та Решки". І чому вони рідко бачаться з батьком Аланом Бадоєвим.