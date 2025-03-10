Роками виступають під псевдонімами: які справжні прізвища Макса Барських, Каменських, Огнєвіч та інших зірок
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Деякі зірки навіть вписали у документи свої псевдоніми
Ні для кого не є секретом, що далеко не всі українські знаменитості виступають під своїми справжніми іменами. Деякі знаменитості багато років використовують творчі псевдоніми, інші взагалі вписали сценічні імена навіть у документи.
"Телеграф" розповість, яке справжнє ім’я у Наталії Могилевської, Тіни Кароль, Макса Барських, Дзідзьо, Злати Огнєвіч та Насті Каменських.
Які справжні імена українських зірок
- Макс Барських
Мало хто знає, що відоме сценічне ім’я артиста навіть не схоже на його справжнє. У житті 35-річного виконавця звуть Микола Бортник, а Макс Барських — це гарний псевдонім, який з’явився в артиста під час участі у "Фабриці зірок" на початку його сценічної кар’єри.
- Злата Огнєвіч
Злата — одна з небагатьох знаменитостей, яка не просто взяла собі творчий псевдонім, а буквально змінила ім’я та прізвище у документах. При народженні артистка мала ім’я Інна Бордюг, проте з розвитком кар’єри, щоб уникнути плутанини та проблем із паперами, офіційно змінила ім’я на Злата Огнеєіч.
- Тіна Кароль
Подібну історію провернула і Тіна Кароль, яка народилася під назвою Тетяна Ліберман. Сценічне ім’я співачки, яке тепер відоме всім українцям, з’явилося далекого 2005 року під час участі артистки у конкурсі "Нова хвиля". Згодом співачка змінила ім’я та прізвище на Тіну Кароль у паспорті офіційно.
- Наталія Могилевська
Не всі шанувальники співачки знають, що справжнє прізвище Наталі не Могилевська, а Могила. Мабуть, співачка зрозуміла, що з таким "траурним" прізвищем успішну кар’єру в шоу-бізнесі вона не збудує, тому трохи підкоригувала його. Тепер усі знають виконавицю, як Наталю Могилевську.
- Дзідзьо
Під час повномасштабної війни в Україні відомий веселий артист Дзідзьо змінив вектор своєї творчості. Наразі артист виступає вже без веселого сценічного образу, а демонструє неймовірний оперний тембр та співає відповідний репертуар. І як виявилося, веселий персонаж Дзідзьо має звичайне людське ім’я — Михайло Хома.
- Настя Каменських
У 2019 році Настя Каменських одружилася з Олексієм Потапенком, який відомий під ім’ям Потап. Проте співачка не розкривала інформацію, чи вона взяла прізвище чоловіка — Потапенко. При цьому прізвище Каменських не зовсім Настіне — це дівоче прізвище її мами, яке вона тепер використовує як сценічне ім’я. А ось співачка народилася із прізвищем Жмур.
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