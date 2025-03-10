Живуть за кордоном і рідко бачаться з батьком: як виглядають діти зрадниці Жанни Бадоєвої і що про них відомо

Колись Жанна була популярною телеведучою в Україні, проте тепер працює на російському телебаченні

Жанна Бадоєва — відома телеведуча литовського походження, яка збудувала кар’єру в Україні, а потім почала розвивати свої проекти в Росії. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну телезірка не підтримала країну, в якій запалилася її зірка, більше того, вона продовжує працювати і робити проекти для російського телебачення. Жанна має двох дітей від різних шлюбів, а зараз вона живе в Італії з третім чоловіком.

"Телеграф" розповість, що відомо про дітей Жанни Бадоєвої, де вони живуть і чим займаються.

Борис та Лоліта Бадоєви — що про них відомо

Діти Жанни Бадоєвої вже повнолітні, і вони з 2013 року живуть не в Україні, а в Італії. Через війну син і дочка дуже рідко зустрічаються з батьком — відомим українським режисером та кліпмейкером Аланом Бадоєвим. До речі, Борис — прийомний син режисера, його Жанна народила від іншого чоловіка, але Алан його прийняв і виховував як рідного. Саме тому їм удалося побудувати близькі довірливі відносини.

У 2023 році Бадоєв був у Європі з презентацією свого документального фільму, і саме в ту поїздку за кордон йому вдалося побачитися та провести час із дітьми. Про це режисер розповів у соцмережах, показавши зворушливі кадри зустрічі з Борисом та Лолітою.

За словами Алана Бадоєва, Борис також захоплюється режисурою, продюсерством і навіть пробує себе сценаристом. Хлопець нещодавно зробив свій перший великий показ документального фільму у Мілані. І одержав дуже позитивні відгуки кінокритиків. Тому й надалі працює у цьому напрямі.

Щодо Лоліти Бадоєвої, то відомо, що дівчині вже 20 років і вона останні роки також живе в Італії. Там, за словами батька, вона навчається, але поки що не вирішила, ким стане і чому присвятить своє життя. При цьому зірковий батько не квапить дочку з вибором майбутньої професії, а просто підтримує її починання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя Алана Бадоєва. І чому ходили чутки про його нетрадиційну орієнтацію.