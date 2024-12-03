Чутки про роман із Барських і розлучення "через орієнтацію": що відомо про особисте життя Алана Бадоєва

Режисер у медіапросторі про особисте життя не говорить

Відомий український режисер, кліпмейкер та продюсер осетинського походження Алан Бадоєв був одружений із Жанною Бадоєвою близько 9 років. Разом вони виховували двох дітей — спільну доньку Лоліту і сина телеведучої від першого шлюбу Бориса. Про ці стосунки "гуділи" усі ЗМІ, де їх вважали ідеальною сім’єю.

Після розлучення у 2012 році, Жанна Бадоєва вийшла заміж утретє, а про сексуальну орієнтацію та стосунки після шлюбу Алана Бадоєва й досі ходить багато чуток. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про особисте життя режисера.

Що відомо про шлюб Алана Бадоєва

Алан та Жанна Бадоєви одружилися у 2003 році та прожили в шлюбі дев'ять років, розлучившись у 2012 році. У 2005 році в них народилася донька Лоліта. Крім того, Алан виховував сина Жанни від її першого шлюбу, Бориса.

Алан Бадоєв із донькою Лолітою. Фото: instagram.com/alanbadoev

Під час спільного життя подружжя активно співпрацювало в творчих проєктах, зокрема, разом вели популярне тревел-шоу "Орел і Решка". Однак, за словами Алана, участь у цьому проєкті стала своєрідною спробою врятувати їхній шлюб, яка, на жаль, не увінчалася успіхом.

Про причини розлучення відомо мало. Експодружжя не розголошувало деталей, але обидва зазначали, що шлюб розпався через відсутність кохання. І Алан, і Жанна підкреслювали, що вони розійшлися мирно, без конфліктів та скандалів.

Стосунки після розлучення

Після розлучення із Жанною Бадоєвою, ходили чутки про те, що Алан Бадоєв — представник ЛГБТ-спільноти. У ЗМІ також припускали, що саме цей факт і став причиною розриву з дружиною.

У пресі неодноразово Алану Бадоєву приписували роман із Максом Барських — підопічним режисера. Однак ці чутки не підтвердилися. Ба більше, виконавець у серпні 2024 виклав фото із дівчиною і додав неоднозначний підпис. Підписники стали вважати, що це кохана Макса Барських.

Особисте життя після розлучення

У соцмережах Алан Бадоєв не висвітлює своє приватне життя. В інтерв’ю він не говорить про те, чи має кохання і взагалі не підіймає цю тему. Достеменно не відомо, чи дійсно Алан Бадоєв гомосексуал, бо немає підтверджених фактів про це.

Ще у 2012 році в інтерв’ю Катерині Осадчій на питання про орієнтацію Алана Бадоєва, Жанна Бадоєва відповіла двозначно. Телеведуча повідомила, що не може говорити про чужу орієнтацію.

"Розбирайтеся самі як хочете. Я можу лише говорити про своє сексуальну орієнтацію, а про чужу я не можу говорити, я до неї не вхожа, я нічого не знаю", — прокоментувала ексдружина режисера.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя путініста Бориса Мойсеєва, який помер у 2023 році. Артист був одним із перших у РФ, хто публічно повідомив про те, що він гей.