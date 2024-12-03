Слухи о романе с Барских и разводе "из-за ориентации": что известно о личной жизни Алана Бадоева

Режиссер в медиапространстве о личной жизни не говорит

Известный украинский режиссер, клипмейкер и продюсер осетинского происхождения Алан Бадоев был женат на Жанне Бадоевой около 9 лет. Вместе они воспитывали двоих детей — общую дочь Лолиту и сына телеведущей от первого брака Бориса. Об этих отношениях "гудели" все СМИ, где их считали идеальной семьей.

После развода в 2012 году, Жанна Бадоева вышла замуж в третий раз, а о сексуальной ориентации и отношениях после брака Алана Бадоева до сих пор ходит много слухов. "Телеграф" решил выяснить, что известно о личной жизни режиссера.

Что известно о браке Алана Бадоева

Алан и Жанна Бадоевы поженились в 2003 году и прожили в браке девять лет, расставшись в 2012 году. В 2005 году у них родилась дочь Лолита. Кроме того, Алан воспитывал сына Жанны от ее первого брака, Бориса.

Алан Бадоев с дочерью Лолитой. Фото: instagram.com/alanbadoev

Во время совместной жизни супруги активно сотрудничали в творческих проектах, в частности, вместе вели популярное тревел-шоу "Орел и Решка". Однако, по словам Алана, участие в этом проекте стало своеобразной попыткой спасти их брак, к сожалению, не увенчавшийся успехом.

О причинах развода известно мало. Экс-супруги не разглашали деталей, но оба отмечали, что брак распался из-за отсутствия любви, и Алан, и Жанна подчеркивали, что они разошлись мирно, без конфликтов и скандалов.

Отношения после развода

После развода с Жанной Бадоевой ходили слухи о том, что Алан Бадоев — представитель ЛГБТ-сообщества. В СМИ также предполагали, что именно этот факт стал причиной разрыва с женой.

В СМИ неоднократно Алану Бадоеву приписывали роман с Максом Барским — подопечным режиссера. Однако эти слухи не подтвердились. Более того, исполнитель в августе 2024 выложил фото с девушкой и добавил неоднозначную подпись. Подписчики стали считать, что это возлюбленная Макса Барских.

Личная жизнь после развода

В соцсетях Алан Бадоев не освещает свою частную жизнь. В интервью он не говорит о том, имеет любовь и вообще не поднимает эту тему. Доподлинно неизвестно, действительно ли Алан Бадоев гомосексуал, потому что нет подтвержденных фактов об этом.

Еще в 2012 году в интервью Екатерине Осадчей на вопрос об ориентации Алана Бадоева, Жанна Бадоева ответила двусмысленно. Телеведущая сообщила, что не может говорить о чужой ориентации.

" Разбирайтесь сами как хотите. Я могу только говорить о своей сексуальной ориентации, а о чужой я не могу говорить, я в нее не вхожа, я ничего не знаю", — прокомментировала экс-жена режиссера.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о личной жизни путиниста Бориса Моисеева, скончавшегося в 2023 году. Артист был одним из первых в РФ, публично сообщивших о том, что он гей.