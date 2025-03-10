Живут за границей и редко видятся с отцом: как выглядят дети предательницы Жанны Бадоевой и что о них известно

Когда-то Жанна была популярной телеведущей в Украине, однако теперь работает на российском телевидении

Жанна Бадоева — известная телеведущая литовского происхождения, которая построила карьеру в Украине, а затем начала развивать свои проекты в России. После полномасштабного вторжения РФ в Украину, телезвезда не поддержала страну, в которой зажглась ее звезда, более того, она продолжает работать и делать проекты для российского телевидения. У Жанны есть двое детей от разных браков, а сейчас она живет в Италии с третьим мужем.

"Телеграф" расскажет, что известно о детях Жанны Бадоевой, где они живут и чем занимаются.

Борис и Лолита Бадоевы — что о них известно

Дети Жанны Бадоевой уже совершеннолетние и они с 2013 года живут не в Украине, а в Италии. Из-за войны сын и дочь очень редко видятся с отцом — известным украинским режиссером и клипмейкером Аланом Бадоевым. К слову, Борис — приемный сын режиссера, его Жанна родила от другого мужчины, но Алан его принял и воспитывал, как родного. Именно поэтому им удалось построить близкие доверительные отношения.

В 2023 году Бадоев был в Европе с презентацией своего документального фильма, и именно в ту поездку за границу ему удалось увидеться и провести время с детьми. Об этом режиссер рассказал в соцсетях, показав трогательные кадры встречи с Борисом и Лолитой.

По словам Алана Бадоева, Борис также увлекается режиссурой, продюсерством и даже пробует себя как сценарист. Парень не так давно сделал свой первый большой показ документального фильма во дворце культуры Милана. И получил очень позитивные отзывы кинокритиков. Поэтому и дальше работает в этом направлении.

Что касается Лолиты Бадоевой, то известно, что девушке уже 20 лет и она последние годы также живет в Италии. Там, по словам отца, она учится, но пока не решила, кем станет и чему посвятит свою жизнь. При этом звездный отец не торопит дочь с выбором будущей профессии, а просто поддерживает все ее начинания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о личной жизни Алана Бадоева. И почему ходили слухи о его нетрадиционной ориентации.