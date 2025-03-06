Актор знайомий українському глядачеві, оскільки "6 кадрів" транслювали і українським телебаченням.

Едуард Радзюкевич — відомий російський актор та режисер, який свого часу прославився зйомками у скетч-шоу "6 кадрів". У минулому артист також працював у проекті "Свати" і був особисто знайомий із Володимиром Зеленським. Однак після повномасштабної війни Радзюкевич почав ображати українського президента та підтримувати знищення України Росією.

"Телеграф" розповість, де зараз Едуард Радзюкевич, що про нього відомо, що він говорив про війну в Україні та Володимира Зеленського.

Що відомо про Едуарда Радзюкевича

Едуард Радзюкевич — відомий російський актор театру та кіно, гуморист та режисер. Він народився 11 липня 1965 року у Петрозаводську, зараз йому 59 років. Закінчив Театральний інститут імені Бориса Щукіна та розпочав творчу кар’єру з роботи в театрі "Вчена мавпа", який сам і заснував.

Найбільшу популярність Радзюкевичу принесла участь у скетч-шоу "6 кадрів", де він грав одну із шести комедійних ролей. Шоу виходило на екрани з 2006 до 2014 року і активно транслювалося на українському телебаченні теж.

Крім того, актор знімався також у стрічках "Марш Турецького", "Траєкторія метелика", "Театральний роман", "Татові доньки" та інших фільмах та серіалах. Також Радзюкевич відомий як режисер серіалів "Моя прекрасна няня", "Хто у домі господар?", "Свати-3". До речі, про "Свати"…

Що він говорить про війну в Україні та Зеленського

Едуард Радзюкевич був особисто знайомий з українським президентом Володимиром Зеленським із часів зйомок серіалу "Свати". Однак він відгукується про нього в негативному ключі. За словами артиста, за останні роки він дуже розчарувався в ньому. Мабуть, через те, що президент Зеленський не втік з України, коли почалася війна.

"Сватів" знімали у Києві та Москві. І з жодного боку не було агресії. На знімальному майданчику всі розмовляли російською. У тому числі Володимир Зеленський… А зараз для мене він — убивця та фашист. Ворог", — сказав Радзюкевич в інтерв’ю пропагандистам.

Актор і надалі живе в РФ, продовжує працювати у кіноіндустрії. Він вірний послідовник путінського режиму та агресивної політики Кремля. Він вважає, що Путін правий, руйнуючи Україну та вбиваючи людей у нашій країні. Радзюкевич дотримується думки, що "невдалий проект під назвою "сучасна Україна" треба закінчувати".

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