Заступилася за "Кроликів" і критикувала Галкіна: куди зникла ведуча "Аншлагу" Дубовицька і що говорить про війну

Телезірка сильно постаріла в останні роки

Регіна Дубовицька — відома російська телеведуча та багаторічна ведуча гумористичного шоу "Аншлаг", яке у 2000-х часто транслювалось й на українському телебаченні. Артистці вже 81 рік і вона веде затворницький спосіб життя, а в мережі ходять чутки про її хворобу.

"Телеграф" розповість, що відомо про Регіну Дубовицьку, куди вона зникла і що говорить про війну в Україні.

Куди пропала Дубовицька і що про неї відомо

Регіна Дубовицька — відома радянська та російська телеведуча, яка з жовтня 1987 року є ведучою та керівником гумористичної програми "Аншлаг". Вона народилася 30 грудня 1943 року у Шадрінську Курганської області.

Свою кар’єру вона розпочинала з роботи на Всесоюзному радіо наприкінці 1960-х років. Там вона познайомилася з багатьма радянськими гумористами, які приходили до неї на програму та начитували у студії різні оповідання та історії. Вже 1987 року Регіна Дубовицька створила на телебаченні передачу "Аншлаг", у якій зібрала радянських артистів та гумористів. Програму "Аншлаг" тривалий час транслювали і на українському телебаченні на початку 2000-х років.

Останнім часом заговорили про те, що Дубовицька зникла з публічного простору. Ходили чутки про тяжку хворобу 81-річної артистки. Відомо, що вона проводить літо на дачі у Підмосков’ї, а в холодний період живе у своїй квартирі у Москві. А на початку 2025 року телеведуча стала гостею однієї із програм на російському телебаченні, де розповіла, що нічим не хворіє і з нею все гаразд.

Що Дубовицька говорить про війну

Регіна Дубовицька не робила публічних заяв на підтримку чи засудження російської війни в Україні. Однак вона опосередковано натякала на свою підтримку путінського режиму та його дій.

Так, наприклад, вона у 2022 році заступилася за український дует "Кролики" Володимира Данильця та Володимира Моїсеєнка. Артисти скаржилися на те, що їх почали "цькувати" в Україні. Дубовицька, яка працювала з "кроликами" в "Аншлагу", висловила жаль із цього приводу та назвала колег дуже талановитими. Також вона закликала "не плутати політику із творчістю".

Крім того, Регіна Дубовицька розкритикувала артистів, які виступають у жанрі політичної сатири, зокрема Максима Галкіна. Він, до речі, разом із дружиною Аллою Пугачовою та дітьми виїхав із РФ після вторгнення в Україну. За словами Дубовицької, політичний гумор недовговічний, оскільки ситуація в країні може різко змінитись і номер перестане бути актуальним.

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