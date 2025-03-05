Вступилась за "Кроликов" и критиковала Галкина: куда пропала ведущая "Аншлага" Дубовицкая и что говорит о войне

Телезвезда сильно постарела в последние годы

Регина Дубовицкая — известная российская телеведущая и многолетняя ведущая юмористического шоу "Аншлаг", которое в 2000-х часто транслировалась и по украинскому телевидению. Артистке уже 81 год и она ведет затворнический образ жизни, а в сети ходят слухи о ее болезни.

"Телеграф" расскажет, что известно о Регине Дубовицкой, куда она пропала и что говорит о войне в Украине.

Куда пропала Дубовицкая и что о ней известно

Регина Дубовицкая — известная советская и российская телеведущая, которая с октября 1987 года является ведущей и руководителем юмористической программы "Аншлаг". Она родилась 30 декабря 1943 года в Шадринске Курганской области.

Регина Дубовицкая

Свою карьеру начинала с работы на Всесоюзном радио в конце 1960-х годов. Там она познакомилась со многими советскими юмористами, которые приходили к ней на программу и начитывали в студии разные рассказы и истории. Уже в 1987 году Регина Дубовицкая создала на телевидении передачу "Аншлаг", в которой собрала советский артистов и юмористов. Программу "Аншлаг" долгое время транслировали и на украинском телевидении в начале 2000-х годов.

В последнее время заговорили о том, Дубовицкая пропала из публичного пространства. Ходили слухи о тяжелой болезни 81-летней артистки. Известно, что она проводит лето на даче в Подмосковье, а в холодный период живет в своей квартире в Москве. А в начале 2025 года телеведущая стала гостьей одной из программ на российском телевидении, где рассказала, что ничем не болеет и с ней все хорошо.

Что Дубовицкая говорит о войне

Регина Дубовицкая не делала публичных заявлений в поддержку или осуждение российской войны в Украине. Однако она косвенно намекала на свою поддержку путинского режима и его действий.

Так, например, она в 2022 году вступилась за украинский дуэт "Кролики" Владимира Данильца и Владимира Моисеенко. Артисты жаловались на то, что их начали "травить" в Украине. Дубовицкая, которая работала с "кроликами" в "Аншлаге", выразила сожаление по этому поводу и назвала коллег очень талантливыми. Также она призвала "не плутать политику с творчеством".

Кроме того, Регина Дубовицкая раскритиковала артистов, которые выступают в жанре политической сатиры, в частности, Максима Галкина. Он, к слову, вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми выехал из РФ после вторжения в Украину. По словам Дубовицкой, политический юмор недолговечный, поскольку ситуация в стране может резко поменяться и номер перестанет быть актуальным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит место захоронения звезды советской эстрады Зыкиной. Племянники забросили могилу, получив наследство.