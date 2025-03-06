Пережила розлучення батьків та знущання у школі: як виглядає єдина донька путіністки Кравченко зі "Сватів"

Дочка Ганна народилася у другому шлюбі актриси

Тетяна Кравченко — відома російська актриса з українським корінням, яка під час повномасштабної війни виявила путіністську позицію. Зірка "Сватів", яка в останні роки звикла до алкоголю і помітно постаріла, має єдину дочку, народжену у другому шлюбі.

"Телеграф" розповість, що відомо про Ганну Горбачевську, яка народилася у шлюбі Кравченко із Дмитром Гербачевським.

Єдина дочка Кравченко — що про неї відомо

Актриса родом із Донецька Тетяна Кравченко була одружена двічі. Першим чоловіком став москвич Володимир Лавінський, за якого починаюча актриса вийшла заради московської прописки. Цей шлюб продовжився недовго через те, що чоловік змусив Тетяну зробити аборт і зайнятися кар’єрою.

Другим чоловіком Кравченко став продюсер кіностудії "Ленфільм" Дмитро Гербачевський. І саме у шлюбі з ним актриса народила свою єдину доньку Ганну. Шлюб пари тривав 6 років, проте вони розлучилися, коли дочка була ще маленькою. Тетяна сама займалася виховання доньки, проте не перешкоджала її спілкуванню з батьком.

Актриса згадує, що у Ганни був важкий перехідний вік, і в той час вони трохи віддалилися. Однак, коли у підлітковому віці донька актриси переживала знущання у школі та ледь не зв’язалася з поганою компанією, Кравченко перевела Ганну до платної школи з благополучнішими однокласниками та атмосферою. Зміна обстановки допомогла дівчині пережити підліткові драми та зблизитися з матір’ю.

Відомо, що Ганні Горбачовській зараз 38 років, вона закінчила факультет комунікативного дизайну Національного Інституту Моди. Живе та працює вона в Москві. До того ж сама вже мама — кілька років тому Ганна народила дочку. Тетяна Кравченко знайшла розраду у своїх доньці та онуці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає корінна донеччанка Тетяна Кравченко зі "Сватів". Благословила окупантів на вбивства та спивається в Росії.