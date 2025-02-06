Зловживає алкоголем і помітно постаріла: як змінилася путіністка Валюха зі "Сватів"

У грудні Тетяні виповнився 71 рік

Зірка популярного серіалу "Свати" Тетяна Кравченко, яка народилася у Донецьку, але благословила окупантів на вбивства українців, дуже змінилася. Більше того, актрису неодноразово звинувачували у пристрасті до алкоголю.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає актриса, яка зіграла Валюху у "Сватах" і чим вона займається. У грудні минулого року Тетяні виповнилося 71 рік.

Як змінилася Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху у "Сватах"

Відома актриса Тетяна Кравченко народилася 1953 року в Донецьку, де закінчила школу та збиралася вступити до Донецького державного університету, але не пройшла за конкурсом. Тоді Тетяна вирушила до Москви та стала студенткою Вищого театрального училища ім. С. Щепкіна, але за рік перевелася до Школи-студії МХАТ.

Тетяна Кравченко у молодості

Тетяна після отримання диплома почала працювати в театрі, невдовзі стала однією з провідних акторок "Ленкому". Щобільше, вона широко відома численними роботами у кіно. Особливу популярність їх принесла роль Валюхи в українському серіалі "Свати".

Тетяна Кравченко стала однією з провідних акторок "Ленкому"

Проте актриса розчарувала своїх фанів, оскільки підтримала повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Вона поскандалила зі своїми колегами по серіалу "Свати", які почати критикувати російських артистів, які підтримали путінскький режим.

Тетяна Кравченко у серіалі "Свати"

Тетяна продовжила заробляти криваві рублі та радувати російську публіку виставами. Але у 2023 році опинилася в центрі скандалу, оскільки її колега Станіслав Садальський звинуватив її в алкоголізмі. За його словами, Кравченко не з’явилася на спектакль у Петербурзі, де грала головну роль, бо не могла вийти на сцену.

Тетяна Кравченко продовжує грати у театрі

Сама актриса відповіла, що лише не хотіла виступати разом із Садальським, а міфи про свою алкогольну залежність назвала "огидними". Хоча в одному зі своїх коментарів заявила, що до алкоголю ставиться абсолютно нормально.

"Я не приховуватиму, що люблю пиво, та й взагалі до алкоголю нормально ставлюся. Але це ніколи не заважало моїй роботі! Я ніколи в житті не зривала вистав! ", — говорила зірка "Сватів".

Тетяну Кравченку звинуватили в алкоголімі

Але це було не вперше, коли її звинувачували у пристрасті до алкоголю. У мережі пасажири, які їхали з нею в одному поїзді розповіли, що бачили її напідпитку. За словами жінки, Тетяна Кравченко взагалі не могла стояти на ногах та пересуватися без допомоги.

Тетяна Кравченко дуже змінилася

"Їхала з актрисою Тетяною Кравченко. Вона дуже погана. Коли я зайшла в туалет, то побачила її, вона сиділа на унітазі, п’яна в дугу. Вона забула зачинити двері ", – передавали слова пасажирки російські пропагандисти.

Судячи з усього, через проблеми з алкоголем, Тетяна Кравченко сильно змінилася і зовні. Багато шанувальників зауважували, що в актриси з'явилися під очима величезні мішки й вона виглядає змученою під час гри на сцені.

Як зараз виглядає "Валюха" Тетяна Кравченко

"Телеграф" писав раніше, що відомо про особисте життя уродженки Донецька Валюхи із "Сватів". Актриса пережила два невдалі шлюби та аборт.