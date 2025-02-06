В декабре Татьяне исполнился 71 год

Звезда популярного сериала "Сваты" Татьяна Кравченко, которая родилась в Донецке, но благословила оккупантов на убийства украинцев, сильно изменилась. Более того, актрису неоднократно обвиняли в пристрастии к алкоголю.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Валюху в "Сватах" и чем она занимается. В декабре прошлого года Татьяне исполнился 71 год.

Как изменилась Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в "Сватах"

Известная актриса Татьяна Кравченко родилась в 1953 году в Донецке, где окончила школу и собиралась поступить в Донецкий государственный университет, но не прошла по конкурсу. Тогда Татьяна отправилась в Москву и стала студенткой Высшего театрального училища им. С. Щепкина, но через год перевелась в Школу-студию МХАТ.

Татьяна Кравченко в молодости

Татьяна после получения диплома стала работать в театре, вскоре стала одной из ведущих актрис "Ленкома". Более того, она широко известна по многочисленным работам в кино. Особую популярность ей принесла роль Валюхи в украинском сериале "Сваты".

Татьяна Кравченко стала одной из ведущих актрис "Ленкома"

Однако актриса разочаровала своих фанатов, поскольку поддержала полномасштабное вторжение России в Украину. Она поскандалила со своими коллегами по "Сватам", которые обрушились на российских артистов, ставшими сторонниками путинского режима, с жесткой критикой.

Татьяна Кравченко в сериале "Сваты"

Татьяна продолжила зарабатывать кровавые рубли и радовать российскую публику спектаклями. Но в 2023 году оказалась в центре скандала, поскольку ее коллега Станислав Садальский обвинил ее в алкоголизме. По его словам, Кравченко не явилась на спектакль в Петербурге, где играла главную роль, потому что была не в состоянии выйти на сцену.

Татьяна Кравченко продолжает играть в театре

Сама актриса ответила, что лишь не хотела выступать вместе с Садальским, а слухи мифы о своей алкогольной зависимости назвала "омерзительными". Хотя в одном из своих комментариев заявила, что к алкоголю относится совершенно нормально.

"Я не буду скрывать, что люблю пиво, да и вообще к алкоголю нормально отношусь. Но это никогда не мешало моей работе! Я никогда в жизни не срывала спектаклей!", — говорила звезда "Сватов".

Татьяну Кравченко обвинили в алкоголиме

Но это был не первый раз, когда ее обвиняли в пристрастии к алкоголю. В сетипассажиры, которые ехали с ней в одном поезде рассказали, что видели ее в нетрезвом виде. По словам женщины, Татьяна Кравченко вообще не могла стоять на ногах и передвигаться без помощи.

Татьяна Кравченко совершенно изменилась

"Ехала с актрисой Татьяной Кравченко. Она очень плоха. Когда я зашла в туалет, то увидела ее, сидящую на унитазе, пьяную в дугу. Она забыла закрыть дверь", – передавали слова пассажирки российские пропагандисты.

Судя по всему, из-за проблем с алкоголем, Татьяна Кравченко сильно изменилась и внешне. Многие поклонники замечали, что у актрисы образовались под глазами огромные мешки и она выглядит измученной во время игры на сцене.

Как сейчас выглядит "Валюха" Татьяна Кравченко

"Телеграф" писал ранее, что известно о личной жизни уроженки Донецка Валюхи из "Сватов". Актриса пережила два неудачных брака и аборт.