Пам’ятник у повний зріст, оплачений Пугачовою: як виглядає могила "батька російського регі" Барикіна і від чого він помер

Йому поставили скульптуру на повний зріст із улюбленою гітарою

Відомий співак Олександр Барикін, якого ще називають "батьком російського регі" помер у віці 59 років. Його поховали на Троєкурівському цвинтарі, де спочиває і радянський актор Леонід Куравльов — зірка фільму "Іван Васильович змінює професію".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що сталося з автором хітів "Букет", "За тією річкою" та "Аеропорт" Олександром Барикіним і як виглядає його могила. Організацією його похорону займався особисто Йосип Кобзон, а пам’ятник сплатила Алла Пугачова.

Чим прославився Олександр Барикін

Російський артист народився 1952 року в селищі Березове Тюменської області, а потім разом із родиною переїхав до підмосковного міста Люберці, де здобув середню освіту. З дитинства він мріяв про сцену, тому ще бувши старшокласником організував першу групу "Алегро" та виступав на різних танцювальних майданчиках.

Олександр Барикін у молодості

Але професійну кар’єру співака розпочав лише у 1973 році з ВІА "Москвичі". Тоді вперше на сцені прозвучала й написана Олександром пісня "У дитинстві чув я казку". У групі він працював три місяці, потім був учасником ансамблю "Веселые Ребята", до якого входила Пугачова. Також Барикін співав у Самоцветах" и "Жемчуге".

Олександр Барикін товаришував із Пугачовою і співав із нею в одній групі

У 1980 році спільно з ексгітаристом "Самоцветов" Володимиром Кузьміним Барикін організував рок-групу "Карнавал", яка стала дуже популярною в СРСР. У той час Барикін захопився стилем регі. Але потім між співаком і Кузьміним стався розлад і група "Карнавал" внаслідок судових розглядів залишилася за Барикиним, але йому довелося набирати новий склад. Але гурт згодом розпався.

Олександр Барикін

Артист активно займався розвитком кар’єри, брав участь у "Блакитному вогнику" і здобув всесоюзну популярность. Найпопулярніші його композиції — "Букет", "Чудо-острів", "Аеропорт", "20:00".

Від чого помер Олександр Барикін і як виглядає його могила

"Батько російського регі" Олександр Барикін помер у березні 2011 року. За півроку до цього співак пережив гострий гіпертонічний криз. На гастролях в Оренбурзі йому стало погано й одразу після концерту його відвезли "швидкою" до лікарні, де зробили операцію. Але вранці артиста не стало, він помер від повторного інфаркту.

Олександр Барикін помер після концерту

Поховали його на Троєкурівському цвинтарі на 6 ділянці. На його могилі встановили гарну фігуру з граніту, де Барикіна зображено з улюбленою гітарою, а на камені вирізали хрест. "Я знову з музикою своєю", — вибито на надгробку. Композиція виконана вручну із цільного каменю.

Олександра Барикіна поховано на Троєкурівському цвинтарі

Пам’ятник був встановлений за власні кошти Алли Пугачової, адже Барикін був її давнім і добрим другом, тільки на сам похорон артиста вона не прийшла. У ЗМІ пишуть, що пам’ятник Примадонні коштував 3 мільйони рублів, хоча деякі джерела пишуть, що 2 мільйони рублів.

Пам’ятник Барикіну сплатила Алла Пугачова

Як виглядає могила Олександра Барикіна

"Телеграф" писав раніше, як виглядає пам’ятник кумиру СРСР і серцеїду Олександру Абдулову. Могилу актора притиснула 10-тонна брила.