Пам’ятник у повний зріст, оплачений Пугачовою: як виглядає могила "батька російського регі" Барикіна і від чого він помер
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Йому поставили скульптуру на повний зріст із улюбленою гітарою
Відомий співак Олександр Барикін, якого ще називають "батьком російського регі" помер у віці 59 років. Його поховали на Троєкурівському цвинтарі, де спочиває і радянський актор Леонід Куравльов — зірка фільму "Іван Васильович змінює професію".
"Телеграф" вирішив з’ясувати, що сталося з автором хітів "Букет", "За тією річкою" та "Аеропорт" Олександром Барикіним і як виглядає його могила. Організацією його похорону займався особисто Йосип Кобзон, а пам’ятник сплатила Алла Пугачова.
Чим прославився Олександр Барикін
Російський артист народився 1952 року в селищі Березове Тюменської області, а потім разом із родиною переїхав до підмосковного міста Люберці, де здобув середню освіту. З дитинства він мріяв про сцену, тому ще бувши старшокласником організував першу групу "Алегро" та виступав на різних танцювальних майданчиках.
Але професійну кар’єру співака розпочав лише у 1973 році з ВІА "Москвичі". Тоді вперше на сцені прозвучала й написана Олександром пісня "У дитинстві чув я казку". У групі він працював три місяці, потім був учасником ансамблю "Веселые Ребята", до якого входила Пугачова. Також Барикін співав у Самоцветах" и "Жемчуге".
У 1980 році спільно з ексгітаристом "Самоцветов" Володимиром Кузьміним Барикін організував рок-групу "Карнавал", яка стала дуже популярною в СРСР. У той час Барикін захопився стилем регі. Але потім між співаком і Кузьміним стався розлад і група "Карнавал" внаслідок судових розглядів залишилася за Барикиним, але йому довелося набирати новий склад. Але гурт згодом розпався.
Артист активно займався розвитком кар’єри, брав участь у "Блакитному вогнику" і здобув всесоюзну популярность. Найпопулярніші його композиції — "Букет", "Чудо-острів", "Аеропорт", "20:00".
Від чого помер Олександр Барикін і як виглядає його могила
"Батько російського регі" Олександр Барикін помер у березні 2011 року. За півроку до цього співак пережив гострий гіпертонічний криз. На гастролях в Оренбурзі йому стало погано й одразу після концерту його відвезли "швидкою" до лікарні, де зробили операцію. Але вранці артиста не стало, він помер від повторного інфаркту.
Поховали його на Троєкурівському цвинтарі на 6 ділянці. На його могилі встановили гарну фігуру з граніту, де Барикіна зображено з улюбленою гітарою, а на камені вирізали хрест. "Я знову з музикою своєю", — вибито на надгробку. Композиція виконана вручну із цільного каменю.
Пам’ятник був встановлений за власні кошти Алли Пугачової, адже Барикін був її давнім і добрим другом, тільки на сам похорон артиста вона не прийшла. У ЗМІ пишуть, що пам’ятник Примадонні коштував 3 мільйони рублів, хоча деякі джерела пишуть, що 2 мільйони рублів.
"Телеграф" писав раніше, як виглядає пам’ятник кумиру СРСР і серцеїду Олександру Абдулову. Могилу актора притиснула 10-тонна брила.