Співак збирався вбивати українців, які слухали його у 80-90-х роках

Російський співак Олександр Буйнов, який збив виховательку дитячого садка у Підмосков’ї 26 лютого, є справжнім єдиноросом та прихильником війни. 74-річний артист уже сам збирався вбивати українців, але здоров’я та вік нібито не дозволили.

Виконавець хітів "Горький мед" та "В Париже ночь" був популярний як у країні-агресорці Росії, так і в Україні. "Телеграф" розповідає, що говорить про війну Олександр Буйнов та як зараз виглядає.

Олександр Буйнов — що про нього відомо

Народився 24 березня 1950 року у Москві. Розпочав свою музичну кар’єру як клавішник та композитор у групі "Скоморохи", створеній Олександром Градським, який помер у листопаді 2021 року. Буйнов залишив колектив через призив до армії (служив у ракетних військах у місті Алейськ Алтайського краю), а після демобілізації продовжив грати у групі "Аракс" та ансамблі "Цветы". З 1989 року розпочав сольну кар’єру. У 2010 році отримав "народного" РФ.

Буйнов у молодості

Буйнов раніше повідомляв, що понад 20 років долав онкологію. 2011 року в нього настала ремісія.

Що говорить Буйнов про війну в Україні

2003 року співак став членом пропутінської партії "Єдина Росія", а 2018 року він став довіреною особою лизоблюда Путіна Сергія Собяніна на виборах мера Москви. Цього ж року Буйнов виступив на концерті на честь відкриття Кримського мосту, після чого в Україні проти нього й інших артистів-путіністів порушили кримінальну справу.

Як зараз виглядає Олександр Буйнов

2020 року артист підтримав ще одного диктатора Олександра Лукашенка під час протестів у Білорусі. 2021 року йому заборонили в’їзд в Україну. Знаходиться в базі "Миротворець".

Буйнов підтримав так звані "ДНР" та "ЛНР" ще до повномасштабного вторгнення, побувавши в окупованому Донецьку у 2017 році. "Я не відчував страху. Але я відчував, що це трапиться. З 2014 року йшли бойові дії проти Донецька та Луганська. Це все якось обрушиться — українська ідеологія, адже брехня обрушується з великим пилом. Тоді спливе правда", — говорив українофоб. Продовжує брати участь у пропагандистських заходах та допомагати російським військовим злочинцям.

Буйнов виступав в окупованому Донецьку у 2017 році

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