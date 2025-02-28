Побажала "мирного неба", поїхала з Росії, але підтримала окупантів? Що говорить про війну співачка Орбакайте

Артистка слідом за мамою-"примадонною" залишила країну-агресорку

Дочка Алли Пугачової та падчерка Максима Галкіна, який публічно засудив Росію за війну проти України, спочатку виступила проти вторгнення, але пізніше "перевзулась".

Російська співачка Крістіна Орбакайте зараз не мешкає в країні-агресорці й навіть перестала там гастролювати. "Телеграф" розповідає, що каже 53-річна виконавиця, де вона зараз живе із сім’єю і як виглядає.

Орбакайте виступила проти війни, але…

Артистка, яка є дочкою російської "примадонни" та литовського артиста естрадно-циркового жанру Міколаса Орбакаса, побудувала успішну музичну кар’єру у РФ, виступала практично на всіх новорічних та інших святкових "вогниках" та вважалася однією з головних зірок російського шоубізнесу. Але після 24 лютого 2022 року у житті Орбакайте все змінилося.

Алла Пугачова з дочкою Крістіною

Після повномасштабного вторгнення співачка написала в Інстаграмі, що проти війни. "Тільки Мирного Неба! Ні війні!", — такий пост виклала дочка Пугачової на тлі антивоєнного чорного квадрата. Однак згодом повідомлення просто зникло зі сторінки росіянки.

Артистка більше ніяк не висловлювалася про війну в Україні, проте навіть цей короткий допис в соцмережі вплинув на кар’єру російської топзнаменитості. У грудні 2022 року в одній із пісенних програм у РФ спалахнув скандал: Орбакайте та композитор-путініст Ігор Ніколаєв з’явилися на сцені в костюмах, пофарбованих у кольори українського прапора. "Патріоти" країни-терористки побачили у цьому вороже послання.

Орбакайте і путініст Ігор Ніколаєв

Згодом стало відомо, що Орбакайте виключили зі всіх новорічних заходів, включаючи "Пісню року". Ймовірно, це також пов’язано з антивоєнною позицією Пугачової та Галкіна, які висловили незгоду з політикою Кремля.

Скасування концертів співачки в Росії продовжуються і зараз. У березні 2024 року стало відомо, що Крістіна підтримала російських окупантів та їхні родини. За словами петербурзького депутата Костянтина Чебикіна, артистка нібито надала 50 квитків на свій концерт у Петербурзі для сімей військовослужбовців. Сама співачка це ніяк не підтвердила, а виступ виявився останнім для виконавиці у РФ.

"Це був мій заключний концерт, не вийшло більше проїхатися Росією. Загалом, я вирішила, що ми зустрінемося коли-небудь у кращому житті", — заявила Орбакайте у вересні росЗМІ.

Де зараз Крістіна Орбакайте

Як зараз виглядає Крістіна Орбакайте

Нагадаємо, що донька Пугачової була одружена з Володимиром Пресняковим-молодшим, від якого у неї є 33-річний син Микита Пресняков. Пізніше вона одружилася з американським стоматологом російського походження Михайлом Земцовим, з яким виховує дочку Клавдію. З кінця зими 2023 року Орбакайте із сім’єю живе у Маямі.

Орбакайте з чоловіком Земцовим та донькою Клавдією

Виконавиця активно гастролює США та Європою, про вторгнення Росії в Україну нічого не говорить. Її син Микита має американське громадянство і також живе у США. У січні він залишив Лос-Анджелес через масштабні пожежі.

Крістіна із сином Микитою Пресняковим

Сама Алла Пугачова з Галкіним облаштувалися на Кіпрі, до воєнного конфлікту жили в Ізраїлі. Раніше ми писали, що відомо про дітей-двійнят подружньої пари.