Дочка заснула з трупом бабусі, а зять загинув у теракті: що відомо про спадкоємців "мимри" Аліси Фрейндліх

Зірка "Службового роману" народила від українця єдину доньку Варвару

Російській актрисі, "мимрі" з фільму "Службовий роман" Алісі Фрейндліх зараз 90 років. За своє довге життя артистка виходила заміж тричі, і всі шлюби виявилися невдалими. Від уродженця Дніпра Ігоря Владимирова народилася єдина дочка Варвара.

Наразі кримнашистка, яка виступила проти війни в Україні, є бабусею і прабабусею. "Телеграф" розповідає, що відомо про спадкоємців Аліси Фрейндліх і як вони виглядають.

Дочка Варвара Владимирова

Народилася у другому шлюбі Фрейндліх з театральним режисером Ігорем Владимировим 13 березня 1968 року в Ленінграді (нині Санкт-Петербург). Батька Варвари не стало у березні 1999 року у віці 80 років.

Фрейндліх з чоловіком Владимировим

Мати Аліси Фрейндліх померла від інсульту, коли її доньці було три роки. Трагедія сталася на очах Варвари. Вона намагалася допомогти бабусі, але нічого не змогла зробити, а потім заснула поряд з тілом. Батьки, які повернулися з репетиції пізно ввечері, виявили страшну картину.

Єдина дочка "мимри" пішла стопами матері та теж стала актрисою. Вона зіграла, наприклад, принцесу Альбіну в радянській музичній казці "Не покидай…" (1989).

Варвара Владимирова у фільмі "Не покидай…"

Владимирова була одружена з російським політиком Сергієм Тарасовим, від якого в неї двоє дітей: син Микита (1992) та дочка Анна (1994). Зять Фрейндліх загинув у 2009 році під час теракту — підриву поїзда "Невський експрес", який курсував із Москви до Петербурга. До цього Варвара вже була з ним у розлученні. В цей час Владимировій 56 років, і вона продовжує грати в театрі, в кіно, з’являється на телебаченні.

Владимирова з Сергієм Тарасовим була у розлученні

Аліса Фрейндліх з донькою Варварою

Нині Владимировій 56 років

Онуки Микита та Анна

Микита Владимиров (змінив прізвисько покійного батька Тарасов) закінчив факультет кіноінженера у Пітерському інституті кіно та телебачення. Перебравшись до Москви, вступив до Школи-студії МХАТ і став кінопродюсером. Онуку Фрейндліх зараз 32 роки. Він спродюсував 11 фільмів та зняв три як режисер. Подарував зірковій бабусі першого правнука.

Фрейндліх з онуком Микитою

Внучка Анна закінчила продюсерський факультет у театральній академії, але так і не працювала за фахом. У 2017 році вийшла заміж за актора Олексія Мишинського та взяла його прізвище. У пари двоє дітей: дочка Софія (2019) та син Юрій (2022).

Аліса Фрейндліх з дочкою Варварою та онукою Анною

Анна з чоловіком Олексієм Мишинським виховує двох дітей

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