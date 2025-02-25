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Дочь уснула с трупом бабушки, а зять погиб в теракте: что известно о наследниках "мымры" Алисы Фрейндлих

Автор
Татьяна Кармазина
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Алиса Фрейндлих трижды стала бабушкой Новость обновлена 25 февраля 2025, 09:18
Алиса Фрейндлих трижды стала бабушкой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Звезда "Служебного романа" родила от украинца единственную дочь Варвару

Российской актрисе, "мымре" из фильма "Служебный роман" Алисе Фрейндлих сейчас 90 лет. За свою долгую жизнь артистка выходила замуж три раза, и все браки оказались неудачными. От уроженца Днепра Игоря Владимирова родилась единственная дочь Варвара.

Сейчас выступившая против войны в Украине крымнашистка является бабушкой и прабабушкой. "Телеграф" рассказывает, что известно о наследниках Алисы Фрейндлих и как они выглядят.

Дочь Варвара Владимирова

Родилась во втором браке Фрейндлих с театральным режиссером Игорем Владимировым 13 марта 1968 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Отца Варвары не стало в марте 1999 года в возрасте 80 лет.

алиса фрейндлих игорь владимиров
Фрейндлих с мужем Владимировым

Мать Алисы Фрейндлих скончалась от инсульта, когда ее дочери было три года. Трагедия произошла на глазах у Варвары. Она пыталась помочь бабушке, но ничего не смогла сделать, а затем уснула рядом с телом. Родители, вернувшиеся с репетиции поздно вечером, обнаружили страшную картину.

Единственная дочь "мымры" пошла по стопам матери и тоже стала актрисой. Она сыграла, к примеру, принцессу Альбину в советской музыкальной сказке "Не покидай…" (1989).

Варвара Владимирова принцесса альбина
Варвара Владимирова в фильме "Не покидай…"

Владимирова была замужем за российском политиком Сергеем Тарасовым, от которого у нее двое детей: сын Никита (1992) и дочь Анна (1994). Зять Фрейндлих погиб в 2009 году во время теракта — подрыва поезда "Невский экспресс", который курсировал из Москвы в Петербург. До этого Варвара уже была с ним в разводе. В настоящее время Владимировой 56 лет, и она продолжает играть в театре, в кино, появляется на телевидении.

варвара владимирова сергей тарасов
Владимирова с Сергеем Тарасовым была в разводе
Алиса Фрейндлих варвара владимирова
Алиса Фрейндлих с дочерью Варварой
варвара владимирова
Сейчас Владимировой 56 лет

Внуки Никита и Анна

Никита Владимиров (сменил прозвище покойного отца Тарасов) окончил факультет киноинженера в Питерском институте кино и телевидения. Перебравшись в Москву, поступил в Школу-студию МХАТ и стал кинопродюсером. Внуку Фрейндлих сейчас 32 года. Он спродюсировал 11 фильмов и снял три как режиссер. Подарил звездной бабушке первого правнука.

алиса фрейндлих никита владимиров тарасов
Фрейндлих с внуком Никитой

Внучка Анна окончила продюсерский факультет в театральной академии, но так и не работала по специальности. В 2017 году вышла замуж за актера Алексея Мышинского и взяла его фамилию. У пары двое детей: дочь София (2019) и сын Юрий (2022).

варвара владимирова алиса фрейндлих анна мышинская
Алиса Фрейндлих с дочерью Варварой и внучкой Анной
анна мышинская алиса фрейндлих
Анна с мужем Алексеем Мышинским воспитывает двух детей

Ранее мы писали о сыне голливудского актера Марлона Брандо. Оказывается, 63-летний Мико Брандо вообще не похож на своего отца секс-символа.

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#Дети #Алиса Фрейндлих