Дочь уснула с трупом бабушки, а зять погиб в теракте: что известно о наследниках "мымры" Алисы Фрейндлих
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Звезда "Служебного романа" родила от украинца единственную дочь Варвару
Российской актрисе, "мымре" из фильма "Служебный роман" Алисе Фрейндлих сейчас 90 лет. За свою долгую жизнь артистка выходила замуж три раза, и все браки оказались неудачными. От уроженца Днепра Игоря Владимирова родилась единственная дочь Варвара.
Сейчас выступившая против войны в Украине крымнашистка является бабушкой и прабабушкой. "Телеграф" рассказывает, что известно о наследниках Алисы Фрейндлих и как они выглядят.
Дочь Варвара Владимирова
Родилась во втором браке Фрейндлих с театральным режиссером Игорем Владимировым 13 марта 1968 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Отца Варвары не стало в марте 1999 года в возрасте 80 лет.
Мать Алисы Фрейндлих скончалась от инсульта, когда ее дочери было три года. Трагедия произошла на глазах у Варвары. Она пыталась помочь бабушке, но ничего не смогла сделать, а затем уснула рядом с телом. Родители, вернувшиеся с репетиции поздно вечером, обнаружили страшную картину.
Единственная дочь "мымры" пошла по стопам матери и тоже стала актрисой. Она сыграла, к примеру, принцессу Альбину в советской музыкальной сказке "Не покидай…" (1989).
Владимирова была замужем за российском политиком Сергеем Тарасовым, от которого у нее двое детей: сын Никита (1992) и дочь Анна (1994). Зять Фрейндлих погиб в 2009 году во время теракта — подрыва поезда "Невский экспресс", который курсировал из Москвы в Петербург. До этого Варвара уже была с ним в разводе. В настоящее время Владимировой 56 лет, и она продолжает играть в театре, в кино, появляется на телевидении.
Внуки Никита и Анна
Никита Владимиров (сменил прозвище покойного отца Тарасов) окончил факультет киноинженера в Питерском институте кино и телевидения. Перебравшись в Москву, поступил в Школу-студию МХАТ и стал кинопродюсером. Внуку Фрейндлих сейчас 32 года. Он спродюсировал 11 фильмов и снял три как режиссер. Подарил звездной бабушке первого правнука.
Внучка Анна окончила продюсерский факультет в театральной академии, но так и не работала по специальности. В 2017 году вышла замуж за актера Алексея Мышинского и взяла его фамилию. У пары двое детей: дочь София (2019) и сын Юрий (2022).
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