"Мымре" из "Служебного романа" уже 90 лет: как в молодости выглядела Алиса Фрейндлих и какая она сейчас (фото)

Актриса поддержала оккупацию Крыма

Российская актриса и звезда фильма "Служебный роман" Алиса Фрейндлих была известна не только среди россиян, но и среди украинцев после выхода комедии. Да, артистка поддержала оккупацию Крыма в 2016 году, за что попала в базу "Миротворец". Сейчас актрисе 90 лет, но какой она была в молодости?

Да, в 2022 году актриса высказалась против российской агрессии, но до этого ее позиция была пропутинской. "Телеграф" решил вспомнить, какой была "мымра" из "Служебного романа" Алиса Фрейндлих.

Алиса Фрейндлих родилась в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург). Училась в ленинградском театральном институте, а позже стала работать в Большом драмтеатре им. Толстоногова, ведущей актрисой которого она является и поныне.

В 1977 году на экраны вышел фильм "Служебный роман", благодаря которому Фрейндлих и стал известен. Также актриса снималась и в других кинолентах, таких как "Анна и Командор", "Д’Артаньян и три мушкетера".

Личная жизнь

Интересно, что Алиса Фрейндлих была замужем трижды. Два из браков были с украинцами. Впервые актриса вышла замуж за своего сокурсника, но пара развелась через год. Позже она встретилась с Игорем Петровичем Владимировым, за которого вскоре вышла замуж. Он режиссер и актер, который родился в украинском городе Екатеринослав. В браке родилась дочь Варвара. В 1999 году Владимиров скончался.

Третий брак актрисы, который начался в 1983 году, был с украинским художником и актером Юрием Соловеем, который родился в Кировограде (ныне Кропивницкий). Однако долго пара не была вместе, они развелись в 1990 году.

Алиса Фрейндлих о войне

В 2012 году Алиса Фрейндлих давала агитационное интервью "Почему я голосую за Путина" и являлась членом партии "Единая Россия". В 2018 году за поддержку аннексии Крыма актриса была внесена в базу "Миротворца" как лицо, создающее угрозу национальной безопасности Украины.

В декабре 2013 года российская актриса была в Киеве со спектаклем. По ее словам, в 2014 году, если бы ее пригласили в Украину снова, она бы не отказалась. "Если бы пригласили, поехала бы. И в Крым поехала бы — почему нет?" – заявила Фрейндлих.

В 2016 году актриса полностью разочаровала украинцев своей поддержкой оккупации Крыма. Она заявила, что остров всегда принадлежал России. "Я считаю, что Крым испокон веков был наш. А то, что Хрущев, царство ему небесное, сделал такую нелепость, отдав Крым Украине, — он же не знал, что Советский Союз распадется, ему это и в голову не приходило. Если бы он знал, то, может, тогда бы этого и не сделал", — заявила актриса.

В 2013 году актриса приезжала в Украину с театром. В 2014 она призналась, что не отказалась бы приехать в Украину еще раз, а также не прочь выступить в Крыму. "Если бы пригласили, поехала бы. И в Крым поехала бы — почему нет?" – заявила Фрейндлих.

Однако после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года артистка выступила против войны. Она даже подписала антивоенное обращение к президенту РФ Путину от имени деятелей культуры, в котором просили прекратить убивать людей. Более того, в мае 2022 года она отказалась от роли в спектакле театра, в котором долго работала, из-за поддержки войны руководством.

Где сейчас Алиса Фрейндлих

Даже несмотря на то, что вторжение актриса не поддержала, она продолжает жить и работать в России. Страну-агрессорку Френдлих не покидала, а высказываний по поводу войны больше не делала.

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