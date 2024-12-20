Трижды была "девушкой" Зеленского: что говорит о войне российская актриса Ходченкова и где она сейчас

Актриса отмечала, что сложно устоять перед таким мужчиной как Зеленский

Многие российские актеры, в частности Владимир Епифанцев и Светлана Ходченкова, снимались в фильмах вместе с Владимиром Зеленским. Актриса была коллегой президента Украины по съемочной площадке четыре раза, и ей даже приписывали с ним роман.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Светлана Ходченкова и чем занимается. Мы узнали, говорит ли актриса что-то о войне в Украине.

Что известно об актрисе Светлане Ходченковой

Звезда российских фильмов родилась в Железногорске и с 7 лет мечтала стать актрисой. Но после неудачного кастинга в кино, решила пойти учиться и работать в другую сферу. Ходченкова сначала занималась модельным бизнесом, потом поступила в Институт мировой экономики, но надолго там не задержалась и вскоре стала студенткой Щукинского училища.

Светлана Ходченкова с детства мечтала стать актрисой

Будучи первокурсницей, Светлана была замечена режиссером Станиславом Говорухиным, который на тот момент начинал съемки фильма "Благословите женщину". Он взял Ходченкову на главную роль, и она оказалась для нее успешной.

Светлана Ходченкова сыграла уже в более 90 фильмах

Актриса стала активно развивать карьеру и ее фильмография уже насчитывает более 90 фильмов, среди которых "Метро", "Пять невест", "Любовь без размера", "Казанова" и других. Ходченкова также снималась в фильмах вместе с Владимиром Зеленским, они были коллегами по кинолентам: "Наполеон и Жозефина", "Ржевский против Наполеона", "Служебный роман. Наше время" и "Любовь в большом городе".

Светлана Ходченкова в фильме "Метро"

Где сейчас Светлана Ходченкова и что говорит о войне

Российская актриса в 2019 году положительно отзывалась о Владимире Зеленском и желала ему на посту президента огромных успехов. Светлана отмечала, что Владимир — человек с нереальным чувством юмора, безумной харизмой и потрясающим голосом, перед которым сложно устоять женщине.

Светлана Ходченкова хвалила талант Зеленского

Ходченкова играла "девушку" Зеленского в двух частях фильма "Любовь в большом городе", и в ремейке "Служебного романа". Из-за одной из постельных сцен муж Светланы Владимир Яглыч даже приревновал ее к Зеленскому. Но тогда оба артиста публично опровергли слухи о возможном романе.

Светлана Ходченкова продолжает жить и работать в России

Светлана Ходченкова трижды играла "девушку" Зеленского

Когда в 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, многие российские знаменитости заняли молчаливую позицию. Среди них оказалась и Светлана Ходченкова. Она почти за три года публично не сделала ни одного заявления. Но актриса продолжает жить и зарабатывать в Российской Федерации, делясь в социальной сети Instagram моментами беззаботной жизни.

Светлана Ходченкова продолжает развивать карьеру

В 2024 году состоялась премьера фильма "Самая большая луна" с ее участием. И на этапе производства находится еще несколько фильмов, в которых она сыграла.

Светлана Ходченкова молчит о войне

"Телеграф" писал ранее, что говорит о войне звезда "Не родись красивой" Ломоносова. Актриса выросла в Киеве, но признается в любви Москве.