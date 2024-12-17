Родился в России, но уехал и назвал ее Мордором: где сейчас звезда "Довбуша" Стрельников и что говорит о войне
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Актер сделал выбор в пользу Украины и не жалеет об этом
Отказаться от успешной карьеры в Российской Федерации смог не только актер Алексей Зубков, но и Сергей Стрельников. Звезда фильма "Довбуш" сделал выбор в пользу Украины и активно поддерживает нашу страну в борьбе с агрессором.
"Телеграф" решил выяснить, что известно об актере Сергее Стрельникове и чем он занимается. Мы узнали, какая у него позиция по войне.
Каким был творческий путь Сергея Стрельникова
Популярный актер родился в 1979 году в поселке Дмитриевка в Тамбовской области (РФ), но его детство и юность прошли в Украине. Когда Сергею было два года, родители переехали в Киевскую область, а затем в Ровенскую область, где Стрельников окончил школу.
Высшее образование Сергей получал в Киевском училище культуры и Киевском национальном университете театра, кино и телевиденья имени И. К. Карпенко-Карого. После окончания университета Стрельников работал в ТЮЗе, а затем в театре "Ателье 16".
В кино Сергей Стрельников начал сниматься в начале 2000-х годов, многие киноленты с его участием были российского производства. Актера можно увидеть в фильмах "День рождения Буржуя -2", "Бедная Настя", "Возвращение Мухтара", "1941", "Куприн.Яма", "Любовь на асфальте". Но самой звездной работой в начале его карьеры оказалась роль Василия Чапаева в драме "Страсти по Чапаю".
Где сейчас Сергей Стрельников и что говорит о войне
Несмотря на то, что пик популярности Стрельникова в Российской Федерации припал на 2014 год, он принял решение завершать деятельность в стране-агрессоре. Хотя в 2017 году они с супругой Викторией Литвиненко из-за отсутствия работы в Украине, согласились принять участие в российском проекте. Звездная семья позже извинилась за это перед украинцами.
А когда Россия начала полномасштабное вторжение, Стрельников четко высказал свою позицию и остался на стороне Украины, несмотря на то, что родился в России и там у него остались родственники по отцовской линии. Актер назвал Россию Мордором и заявил, что не ошибся со своим выбором. С родственниками он перестал общаться.
Актер осуждает путинский режим, всячески поддерживает нашу страну в тяжелой борьбе с оккупантами и собирает деньги на нужды ВСУ в своих социальных сетях. Когда началась война он с женой и сыном был в Киеве, потом отправил родных за границу, а сам собирался уйти на фронт и ходил в военкомат, но его не призвали на службу, возможно, как говорит Сергей, из-за медицинской истории. У актера проблемы с почками, он перенес несколько операций.
"По моему мнению, настоящие герои сейчас – ребята на фронте, а не те, что на экране", — заявил Стрельников в интервью "24 каналу".
Помимо помощи украинской армии, актер также развивает творческую карьеру. В прошлом году он появился в главной роли в фильме "Довбуш". Эта кинолента стала одной из самых масштабных и дорогих в Украине. Но работа над фильмом началась еще в 2018 году. Также Сергея можно увидеть в новом телесериале "Врач по признанию", где он сыграл вместе со своей супругой Викторией.
"Телеграф" писал ранее, что звезда "Довбуша" Яков Ткаченко погиб на фронте. Актер встал на защиту Украины в марте 2022 года.