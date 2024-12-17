Родился в России, но уехал и назвал ее Мордором: где сейчас звезда "Довбуша" Стрельников и что говорит о войне

Актер сделал выбор в пользу Украины и не жалеет об этом

Отказаться от успешной карьеры в Российской Федерации смог не только актер Алексей Зубков, но и Сергей Стрельников. Звезда фильма "Довбуш" сделал выбор в пользу Украины и активно поддерживает нашу страну в борьбе с агрессором.

"Телеграф" решил выяснить, что известно об актере Сергее Стрельникове и чем он занимается. Мы узнали, какая у него позиция по войне.

Каким был творческий путь Сергея Стрельникова

Популярный актер родился в 1979 году в поселке Дмитриевка в Тамбовской области (РФ), но его детство и юность прошли в Украине. Когда Сергею было два года, родители переехали в Киевскую область, а затем в Ровенскую область, где Стрельников окончил школу.

Высшее образование Сергей получал в Киевском училище культуры и Киевском национальном университете театра, кино и телевиденья имени И. К. Карпенко-Карого. После окончания университета Стрельников работал в ТЮЗе, а затем в театре "Ателье 16".

Сергей Стрельников родился в России, но вырос в Украине

В кино Сергей Стрельников начал сниматься в начале 2000-х годов, многие киноленты с его участием были российского производства. Актера можно увидеть в фильмах "День рождения Буржуя -2", "Бедная Настя", "Возвращение Мухтара", "1941", "Куприн.Яма", "Любовь на асфальте". Но самой звездной работой в начале его карьеры оказалась роль Василия Чапаева в драме "Страсти по Чапаю".

Кадр из фильма "Страсти по Чапаю"

Где сейчас Сергей Стрельников и что говорит о войне

Несмотря на то, что пик популярности Стрельникова в Российской Федерации припал на 2014 год, он принял решение завершать деятельность в стране-агрессоре. Хотя в 2017 году они с супругой Викторией Литвиненко из-за отсутствия работы в Украине, согласились принять участие в российском проекте. Звездная семья позже извинилась за это перед украинцами.

Сергей Стрельников отказался от работы в России

Сергей Стрельников вместе с женой и сыном

А когда Россия начала полномасштабное вторжение, Стрельников четко высказал свою позицию и остался на стороне Украины, несмотря на то, что родился в России и там у него остались родственники по отцовской линии. Актер назвал Россию Мордором и заявил, что не ошибся со своим выбором. С родственниками он перестал общаться.

Сергей Стрельников назвал Россию Мордором

Актер осуждает путинский режим, всячески поддерживает нашу страну в тяжелой борьбе с оккупантами и собирает деньги на нужды ВСУ в своих социальных сетях. Когда началась война он с женой и сыном был в Киеве, потом отправил родных за границу, а сам собирался уйти на фронт и ходил в военкомат, но его не призвали на службу, возможно, как говорит Сергей, из-за медицинской истории. У актера проблемы с почками, он перенес несколько операций.

"По моему мнению, настоящие герои сейчас – ребята на фронте, а не те, что на экране", — заявил Стрельников в интервью "24 каналу".

Помимо помощи украинской армии, актер также развивает творческую карьеру. В прошлом году он появился в главной роли в фильме "Довбуш". Эта кинолента стала одной из самых масштабных и дорогих в Украине. Но работа над фильмом началась еще в 2018 году. Также Сергея можно увидеть в новом телесериале "Врач по признанию", где он сыграл вместе со своей супругой Викторией.

Сергей Стрельников активно помогает ВСУ

"Телеграф" писал ранее, что звезда "Довбуша" Яков Ткаченко погиб на фронте. Актер встал на защиту Украины в марте 2022 года.