Оставил карьеру в Москве и вернулся в родной Киев: что говорит о войне актер Алексей Зубков и чем занимается

Актер уехал из России еще в 2016 году

Многие украинские знаменитости долгие годы работали в России, среди них звезда "Универа" Анна Кузина, а также актер Алексей Зубков, которого зрители знают по фильмам "Железная сотня", "Иллюзия страха", "Спасти Веру" и других. Но актер давно променял успешную карьеру в Москве на скромную жизнь под Киевом.

"Телеграф" решил выяснить, чем сейчас занимается Алексей Зубков и как изменился. Мы узнали, что актер говорит о войне в Украине.

Чем известен Алексей Зубков и где сейчас

Актер Алексей Зубков родился в 1975 году в Киеве в семье военных, поэтому с детства мечтал пойти по стопам родителе, однако судьба распорядилась по-другому. Из-за плохого зрения Алексею не удалось поступить ни в Суворовское, ни в Нахимовское училище, по этой же причине и не служил в армии.

Алексей Зубков хотел стать военным

Тогда Алексей поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого и вскоре начал работать в драматическом театре им. Ивана Франка. В фильмах Зубков начал сниматься еще в 1997 году. Удача улыбнулась ему после выхода киноленты "Прииск", ведь она стала отправной точкой в его творческой биографии.

Алексей Зубков строил карьеру в Москве

Алексей Зубков стал звездой как украинских, так и российских фильмов. Он снимался в картинах "Железная сотня", "Черный снег", "Позвони в мою дверь", "Вера. Надежда. Любовь", "Последний рубеж", "Любить и верить", "Вероника" и многих других.

Но несмотря на успешную карьеру в Москве, в 2016 году Алексей вместе с супругой Татьяной Шляховой и дочерью, у которой были большие проблемы со здоровьем, вернулись жить в Украину. Зубков построил дом в селе Гнедин, что недалеко от Киева.

Алексей Зубков вместе с супругой Татьяной

По его словам, они с семьей живут скромно в небольшом доме с кошкой и собакой. Алексей отметил, что ни о чем не жалеет, он всегда считал себя украинцем, а работа в России помогла ему преодолеть трудные времена, связанные с болезнью единственной дочери.

Алексей Зубков с дочерью

На своей странице в Facebook Алексей Зубков осуждает агрессию России и делится новостями, касающимися темы войны. Вместе с другими актерами он поддерживает сборы для украинской армии и показывает всему миру военные преступления российских оккупантов.

Алексей Зубков поддерживает украинскую армию

Также Алексей продолжает работать в украинском кинематографе. В 2023 году с его участием вышел сериал "Вероника". Правда съемки проходили зимой 2021 года в окрестностях Киева.

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