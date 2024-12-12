Один из самых популярных в России: что говорит о войне шоумен Дмитрий Нагиев и где он сейчас

Актер якобы покинул Россию и попал в скандал с фейковым Z-фото

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев является популярным и очень востребованным в России артистом. Звезда сериалов "Каменская" и "Физрук" о вторжении своей страны в мирную Украину прямо не высказывается, но многие фанаты приписывают шоумену антивоенную позицию — как у Монеточки и Noize MC.

57-летний шоумен родом из Санкт-Петербурга. Он не был замешан в скандальных высказываниях, а даже критиковал долгоиграющую власть диктатора Путина. "Телеграф" рассказывает, осуждает ли Дмитрий Нагиев войну в Украине и где он сейчас.

Что Дмитрий Нагиев говорит о войне

В сентябре 2018 года российский ведущий заявил в интервью Юрию Дудю, что никто не должен выдвигать свою кандидатуру на пост президента так много раз, как это сделал Путин. "Есть написанный срок, сколько раз ты можешь ходить во власть. Хотя, как выясняется, одно слово "подряд" — и смысл меняется. Вот я не считаю, что нужно ходить во власть столько, сколько тебе заблагорассудится", — сказал Нагиев.

Также артист осудил тех россиян, кто использует лозунги "На Берлин" и "Можем повторить". "Что это, что это вообще? Кто ты такой, что ты хочешь это повторить? В моем детстве ветераны на День Победы тихонечко выпивали с одной лишь фразой: "Чтобы не было войны". И вдруг ты едешь с надписью "На Берлин", "41-45, можем повторить… Ты чего, парень?", — заявил мужчина.

24 февраля 2022 года Нагиев выложил в Инстаграме антивоенный "черный квадрат", но позже этот пост был удален из соцсети. 12 марта актер опубликовал черно-белое видео, где он бреет себе голову под песню группы "Аквариум", где есть слова "мы воевали сами с собой", с текстом: "До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед, перед причастием: "Что ж я старый натворил?".

Тогда многие подписчики решили, что Нагиев покидает Россию, но 16 марта мужчина записал на видео, что "Дима дома". На фоне продолжающихся нападений на Украину в апреле ведущий написал "Может хватит".

Тогда же появилась информация, что высокооплачиваемый в РФ артист отменил все свои концерты и мероприятия. В феврале 2023 года Нагиев заявил, что он отказывается вести церемонию награждения премии "Муз-ТВ". "Придет время, мы поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед, "шиш вам, а не ярмарка мёда в Лужниках", — сказал мужчина.

Фейковое фото с Zеткой

В марте 2024 года в соцсетях распространился снимок российского шоумена, сопровождаемый заявлением в поддержку диктатора Путина на выборах. Якобы Нагиев сделал селфи на фоне авто, на стекле которого была наклеена георгиевская лента в форме рашистской буквы Z. Позже директор артиста заявила, что не видела этой фотографии на единственной официальной странице Нагиев в Инстаграме. Снимок оказался фейковым и распространенным российскими пропагандистами.

Это фото оказалось фейковым

Где сейчас Дмитрий Нагиев

Еще в апреле 2022 года росСМИ начали писать, что артист обустраивается в Дубае и по сей день проводит там актерские мастер-классы. В декабре 2023 года в Инстаграме Нагиева появился его обзор недвижимости в Арабских Эмиратах.

Однако ведущий все же продолжает сниматься в российских проектах за кровавые рубли. В декабре 2024 года в кино в РФ выйдет фильм "Елки 11", где главную роль исполняет Дмитрий Нагиев, а также турецкий актер Бурак Озчивит. Также на российских телеэкраны покажут новый сериал с Нагиевым "Кто быстрее?".

Дмитри Нагиев продолжает сниматься в России

Ранее сообщалось, что о дружбе с Владимиром Зеленским говорил известный российский актер. "Телеграф" писал, что говорит о войне путинист Марат Башаров.